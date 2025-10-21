Festival Pulso Lírico 2025: Programación, invitados y fechas clave

El encuentro cultural regresará al Barrio Yungay con actividades abiertas al público, incluyendo talleres, recitales, laboratorios escénicos y la muestra “Pixel Poema”.

El Festival Pulso Lírico iniciará su tercera edición el sábado 29 de noviembre, con un evento inaugural en el Museo del Sonido (Huérfanos 2919, Barrio Yungay).

La jornada, de acceso gratuito, reunirá a representantes de la poesía y la música de distintos países, consolidando el carácter interdisciplinario y comunitario del encuentro.

El lanzamiento contará con la participación de la poeta Roxana Miranda Rupailaf, quien realizará una lectura poética; el rapero mapuche Waikil, con una presentación en vivo; y la poeta peruana Lourdes Aparición, invitada internacional de esta versión.

Durante la cita, también se presentarán los videopoemas seleccionados en la convocatoria “Pixel Poema”, desarrollada junto a la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Chile.

Los trabajos fueron evaluados por un jurado integrado por Carolina Moscoso Briceño, Luis Correa-Díaz y Millaray Lobos, y se exhibirán en distintas sedes durante noviembre.

La programación 2025 incluirá talleres, charlas, laboratorios escénicos, ferias de libros y presentaciones musicales, con la participación de autores nacionales e invitados latinoamericanos.

Entre las próximas actividades destaca el taller “Del poema a la materia”, que la poeta Natalia Rojas impartirá durante noviembre en la Biblioteca Nicomedes Guzmán.

El evento de clausura se realizará el 6 de diciembre, con lecturas, conciertos de rap, micrófonos abiertos y una feria de editoriales independientes.