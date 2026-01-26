Cultura panoramas

Festival Nacional del Folklore de San Bernardo 2026: Programación y cómo conseguir entradas gratuitas

Por CNN Chile

26.01.2026 / 16:04

El festival contará con reconocidos artistas y grupos nacionales, entre ellos Álvaro Henríquez & Pettinellis, Quilapayún y Sigrid Alegría y Los Claveles.

Un imperdible panorama para disfrutar durante la temporada de verano es el 55° Festival Nacional del Folklore de San Bernardo, evento que contará con una parrilla musical diversa, además de actividades culturales y gastronómicas para toda la familia.

La actividad cultural se desarrollará entre el 29 de enero y el 1 de febrero de 2026 en el Estadio Municipal Alcalde Luis Navarro Avilés, ubicado en la comuna de San Bernardo.

Las entradas son completamente gratuitas y están disponibles a través de la plataforma Ticketplus.

Cabe destacar que las personas mayores de 60 años pueden ingresar sin ticket, presentando únicamente su cédula de identidad.

El festival también contará con una feria de artesanías, junto a lo mejor de la gastronomía local.

Objetos y elementos prohibidos

  • La organización informó que se prohíbe el ingreso de:
  • Envases de vidrio
  • Público con camisetas de clubes deportivos nacionales
  • Insumos cortopunzantes
  • Envases tipo aerosol (perfumes o similares)
  • Personas en estado de ebriedad
  • Medicamentos (salvo de uso personal)
  • Armamento de cualquier tipo y cualquier porte (salvo personal en servicio)
  • Alcohol proveniente del exterior
  • Envases plásticos de bebestibles abiertos
  • Efectos pirotécnicos

Programación

 

 

