Festival Nacional del Folklore de San Bernardo 2026: Programación y cómo conseguir entradas gratuitas

Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagarás este año
El Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó en su sitio web la tasación de los vehículos livianos y pesados para este 2026.
El festival contará con reconocidos artistas y grupos nacionales, entre ellos Álvaro Henríquez & Pettinellis, Quilapayún y Sigrid Alegría y Los Claveles.
Un imperdible panorama para disfrutar durante la temporada de verano es el 55° Festival Nacional del Folklore de San Bernardo, evento que contará con una parrilla musical diversa, además de actividades culturales y gastronómicas para toda la familia.
La actividad cultural se desarrollará entre el 29 de enero y el 1 de febrero de 2026 en el Estadio Municipal Alcalde Luis Navarro Avilés, ubicado en la comuna de San Bernardo.
Las entradas son completamente gratuitas y están disponibles a través de la plataforma Ticketplus.
Cabe destacar que las personas mayores de 60 años pueden ingresar sin ticket, presentando únicamente su cédula de identidad.
Ver esta publicación en Instagram
El festival también contará con una feria de artesanías, junto a lo mejor de la gastronomía local.
Objetos y elementos prohibidos
Ver esta publicación en Instagram
El Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó en su sitio web la tasación de los vehículos livianos y pesados para este 2026.