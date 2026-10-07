Festival Ladera Sur revela el lineup para su quinta edición: Conoce las novedades del evento en noviembre

El Festival Ladera Sur reveló el lineup oficial de su quinta edición, que se llevará a cabo los próximos 13, 14 y 15 de noviembre en el Parque Santa Rosa de Apoquindo, Las Condes.

El certamen contará con más de 180 speakers, más de 15 bandas, conversaciones sobre ciencias y cultura, y experiencias en torno a la naturaleza, en la quinta edición del festival, posicionándose como el festival más importante de Latinoamérica en torno a estas temáticas.

“Queremos que estos cinco años se celebren justamente como lo que es Ladera Sur: una gran fiesta en torno a la naturaleza. La música es una parte muy importante porque reúne a públicos distintos, pero convive con contenido de ciencia, la conservación, el emprendimiento y experiencias para todas las edades. Esa mezcla es la que hace especial y único al Festival y la que queremos volver a vivir en esta quinta edición”, comentó Martín del Río, fundador de Ladera Sur.

¿Quiénes serán los speakers?

Entre los relatores internacionales destacan Alexandra Cousteau, exploradora de National Geographic, Diego Pol, destacado paleontólogo argentino, Cristobal Sprätz, divulgador científico, Paola Nogales, científica que acaba de descubrir una nueva especie de felino en más de 100 años y Giuliana Furci, experta chilena en el mundo de los hongos.

Durante las jornadas también habrá talleres, un mercado con más de 100 emprendimientos, más de 100 organizaciones ambientales, parques y diversas actividades para niñas, niños y adultos.

¿Cuál será el lineup?

La programación es la siguiente:

Viernes 13 de noviembre: Se presentará Dj Matanza .

Se presentará . Sábado 14 : Contará con la participación de Joe Vasconcellos , Amigo de Artistas y el proyecto musical de la actriz Elisa Zulueta.

: Contará con la participación de , y Domingo 15: El día del cierre estarán presentes Kevin Johansen + The Nada, además de Max Zegers y Patapelá.

La programación también abrirá espacio a nuevos talentos, a través de músicos emergentes.

Venta de entradas

Desde este miércoles 7 de octubre, la venta general ya estará disponible a través de Ticketmaster, incluyendo por primera vez en esta etapa la posibilidad de adquirir entradas para días individuales.