Festival Internacional de Jazz Providencia 2026: Fechas, programación y cómo conseguir entradas

El evento cultural se enmarca en el Festival de Verano “Sale el Sol”, en la comuna de Providencia, y se realizará en el Parque Inés de Suárez.

Un panorama para disfrutar de la música en la ciudad es el XXIII Festival Internacional de Jazz de Providencia, que se enmarca en el Festival de Verano “Sale el Sol”, organizado en la comuna.

El evento cultural se realizará los días 23 y 24 de enero, a las 20:00 horas, en el Parque Inés de Suárez.

Cabe destacar que el acceso es liberado, aunque con cupos limitados. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.cl o de manera presencial en la boletería del Teatro Oriente, ubicado en Avenida Pedro de Valdivia 099, que atiende de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

Programación

Viernes 24 de enero

Sebastián Jordán Quinteto

Sebastián Jordán (trompeta)

Sergio Olivares (saxo)

Sebastián Castro (piano/teclados)

Milton Russell (bajo)

Félix Lecaros (batería)

Jamie Baum Quartet

Jamie Baum (flauta)

Leo Genovese (piano)

Matt Penman (bajo)

Rob García (batería)

Sábado 25 de enero

Hamid Drake Sextet

Hamid Drake (percusión)

Pasquale Mirra (vibráfono)

Claudio Rubio (saxo)

Felipe Riveros (piano)

Milton Russell (bajo)

Raúl Aliaga (tabla)

Tim Hagans Synesthesia

Tim Hagans (trompeta)

Jon Irabagon (saxo)

Leo Genovese (piano)

Jay Anderson (bajo)

Ian From an (batería)