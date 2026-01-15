Cultura panoramas

Festival Internacional de Jazz Providencia 2026: Fechas, programación y cómo conseguir entradas

Por CNN Chile

15.01.2026 / 13:50

{alt}

El evento cultural se enmarca en el Festival de Verano “Sale el Sol”, en la comuna de Providencia, y se realizará en el Parque Inés de Suárez.

Un panorama para disfrutar de la música en la ciudad es el XXIII Festival Internacional de Jazz de Providencia, que se enmarca en el Festival de Verano “Sale el Sol”, organizado en la comuna.

El evento cultural se realizará los días 23 y 24 de enero, a las 20:00 horas, en el Parque Inés de Suárez.

Cabe destacar que el acceso es liberado, aunque con cupos limitados. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.cl o de manera presencial en la boletería del Teatro Oriente, ubicado en Avenida Pedro de Valdivia 099, que atiende de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

Programación

Viernes 24 de enero

  • Sebastián Jordán Quinteto
  • Sebastián Jordán (trompeta)
  • Sergio Olivares (saxo)
  • Sebastián Castro (piano/teclados)
  • Milton Russell (bajo)
  • Félix Lecaros (batería)
  • Jamie Baum Quartet
  • Jamie Baum (flauta)
  • Leo Genovese (piano)
  • Matt Penman (bajo)
  • Rob García (batería)

Sábado 25 de enero

  • Hamid Drake Sextet
  • Hamid Drake (percusión)
  • Pasquale Mirra (vibráfono)
  • Claudio Rubio (saxo)
  • Felipe Riveros (piano)
  • Milton Russell (bajo)
  • Raúl Aliaga (tabla)
  • Tim Hagans Synesthesia
  • Tim Hagans (trompeta)
  • Jon Irabagon (saxo)
  • Leo Genovese (piano)
  • Jay Anderson (bajo)
  • Ian From an (batería)

DESTACAMOS

País ¿En qué consiste la Ley Naín-Retamal? El quiebre oficialista tras absolución de Claudio Crespo en Caso Gatica

LO ÚLTIMO

País “Es un proceso que lleva tiempo”: Jeannette Jara reflexiona sobre su continuidad en el Partido Comunista
El historial de Violencia Intrafamiliar protagonizado por los hijos de Julia Chuñil: La habían amenazado desde hace más de una década
Los posteos de Amnistía Internacional que vinculaban la muerte de Julia Chuñil con la "defensa del planeta"
Donald Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota si siguen “ataques” contra ICE
Festival Internacional de Jazz Providencia 2026: Fechas, programación y cómo conseguir entradas
Ñam 2026 confirma fechas, sede e invitados internacionales para su nueva edición en Santiago