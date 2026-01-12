Festival del Verano Talagante 2026 se realiza el 17 y 18 de enero: Revisa entradas y programación
Por CNN Chile
12.01.2026 / 22:57
Las entradas para los residentes de la comuna tendrán un valor de $2.000. El evento contará con una diversa parrilla de artistas, que va desde la cumbia de Santaferia hasta Álvaro Henríquez & Pettinellis.
Un panorama imperdible para disfrutar de la temporada estival con diversos ritmos musicales es el Festival del Verano Talagante 2026, que se realizará durante enero en la Región Metropolitana.
El evento tendrá lugar en la comuna de Talagante, específicamente en Esmeralda esquina República, y contará con una variada programación artística para el sábado 17 y domingo 18 de enero.
Programación Festival del Verano Talagante 2026
Sábado 17 de enero
- Álvaro Henríquez & Pettinellis
- Noche de Brujas
- David McFly
- Trago Amargo
- Isidora
- La BluessyJazz
- DJ Nito
Domingo 18 de enero
- Santaferia
- Loyaltty
- Academia de Danza SIL Chile
- Las Voces de la Cumbia
- Queens of Rock
- Matiedu
- DJ Paulo Rodríguez
Entradas y valores
Las entradas tendrán un valor de $2.000 para residentes de la comuna de Talagante y $5.000 para el público general.
En el caso de la comunidad local, los tickets deberán adquirirse a través de la Municipalidad de Talagante, con un máximo de cuatro entradas por persona.