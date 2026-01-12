Festival del Verano Talagante 2026 se realiza el 17 y 18 de enero: Revisa entradas y programación

Las entradas para los residentes de la comuna tendrán un valor de $2.000. El evento contará con una diversa parrilla de artistas, que va desde la cumbia de Santaferia hasta Álvaro Henríquez & Pettinellis.

Un panorama imperdible para disfrutar de la temporada estival con diversos ritmos musicales es el Festival del Verano Talagante 2026, que se realizará durante enero en la Región Metropolitana.

El evento tendrá lugar en la comuna de Talagante, específicamente en Esmeralda esquina República, y contará con una variada programación artística para el sábado 17 y domingo 18 de enero.

Programación Festival del Verano Talagante 2026

Sábado 17 de enero

Álvaro Henríquez & Pettinellis

Noche de Brujas

David McFly

Trago Amargo

Isidora

La BluessyJazz

DJ Nito

Domingo 18 de enero

Santaferia

Loyaltty

Academia de Danza SIL Chile

Las Voces de la Cumbia

Queens of Rock

Matiedu

DJ Paulo Rodríguez

Entradas y valores

Las entradas tendrán un valor de $2.000 para residentes de la comuna de Talagante y $5.000 para el público general.

En el caso de la comunidad local, los tickets deberán adquirirse a través de la Municipalidad de Talagante, con un máximo de cuatro entradas por persona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad de Talagante (@talagantemuni)