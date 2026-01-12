Cultura panoramas

Festival del Verano Talagante 2026 se realiza el 17 y 18 de enero: Revisa entradas y programación

Por CNN Chile

12.01.2026 / 22:57

{alt}

Las entradas para los residentes de la comuna tendrán un valor de $2.000. El evento contará con una diversa parrilla de artistas, que va desde la cumbia de Santaferia hasta Álvaro Henríquez & Pettinellis.

Un panorama imperdible para disfrutar de la temporada estival con diversos ritmos musicales es el Festival del Verano Talagante 2026, que se realizará durante enero en la Región Metropolitana.

El evento tendrá lugar en la comuna de Talagante, específicamente en Esmeralda esquina República, y contará con una variada programación artística para el sábado 17 y domingo 18 de enero.

Programación Festival del Verano Talagante 2026

Sábado 17 de enero

  • Álvaro Henríquez & Pettinellis
  • Noche de Brujas
  • David McFly
  • Trago Amargo
  • Isidora
  • La BluessyJazz
  • DJ Nito

Domingo 18 de enero

  • Santaferia
  • Loyaltty
  • Academia de Danza SIL Chile
  • Las Voces de la Cumbia
  • Queens of Rock
  • Matiedu
  • DJ Paulo Rodríguez

Entradas y valores

Las entradas tendrán un valor de $2.000 para residentes de la comuna de Talagante y $5.000 para el público general.

En el caso de la comunidad local, los tickets deberán adquirirse a través de la Municipalidad de Talagante, con un máximo de cuatro entradas por persona.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

Cultura Festival del Verano Talagante 2026 se realiza el 17 y 18 de enero: Revisa entradas y programación
Casa Blanca asegura que Trump no dio instrucciones para investigar al presidente de la Fed, Jerome Powell
Trump: Cualquier país que "haga negocios" con Irán será castigado con un arancel del 25%
Paula Narváez sufre accidente durante excursión en kayak en la Región de Los Lagos: Fue rescatada tras un operativo
Armada monitoreará buque de investigación chino Tan Suo Yi Hao: Embarcación suscita sospechas de posible uso para espionaje
Soto tras negativa de Perú al corredor humanitario: “Podría significar un fracaso de un compromiso de la campaña de Kast”