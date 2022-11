El Festival de Viña del Mar confirmó a tres nuevos artistas invitados para su versión 2023. Entre los anuncios, destaca la cantante estadounidense Christina Aguilera.

La ganadora de seis Grammy será el número anglo del evento viñamarino, presentación que será además su primer show en Chile.

A lo largo de su carrera, la intérprete de Genie in a bottle ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo. También recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y ha sido la única artista menor de 30 años incluida en la lista de la revista Rolling Stone de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos.

