Festival de Viña 2026: Revisa los artistas que se presentarán este martes

Revisa los detalles de la programación y lo que se espera para esta nueva jornada del festival en la ciudad jardín.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar continúa este martes con una nueva jornada llena de música y humor.

Cabe recordar que el lunes 23 de febrero fue el turno del dúo británico Pet Shop Boys, el humorista Rodrigo Villegas y la banda colombiana Bomba Estéreo.

Como es tradición, la velada también incluirá la competencia internacional y folclórica, las que se desarrollan al principio y la final del segmento de humor.

¿Quiénes estarán este martes 25 de febrero en el Festival de Viña?