Cultura Viña 2026

Festival de Viña 2026: Revisa los artistas que se presentarán este martes

Por CNN Chile

24.02.2026 / 11:07

{alt}

Revisa los detalles de la programación y lo que se espera para esta nueva jornada del festival en la ciudad jardín.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar continúa este martes con una nueva jornada llena de música y humor.

Cabe recordar que el lunes 23 de febrero fue el turno del dúo británico Pet Shop Boys, el humorista Rodrigo Villegas y la banda colombiana Bomba Estéreo.

Como es tradición, la velada también incluirá la competencia internacional y folclórica, las que se desarrollan al principio y la final del segmento de humor.

¿Quiénes estarán este martes 25 de febrero en el Festival de Viña?

  • El dúo mexicano Jesse y Joy.
  • Competencia Internacional: Chile, México, España.
  • El humorista venezolano Esteban Düch.
  • Competencia Internacional: Argentina, España, Ecuador.
  • NMIXX, grupo que marca el debut del K-pop en el escenario de la Quinta Vergara.

DESTACAMOS

Cultura ¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

LO ÚLTIMO

Deportes Chile Open: A qué hora juegan hoy Tabilo, Garin, Barrios y Soto y dónde verlos en vivo
Festival de Viña 2026: Revisa los artistas que se presentarán este martes
Versión de ministro Muñoz bajo presión: Habría firmado concesión para cable China-Chile Express que fue anulada en 48 horas
¿Corre peligro la visa waiver? Análisis de la tensión con EE.UU. a raíz de la negociación del cable de fibra óptica con China
FA arremete contra el futuro oficialismo de Kast por crisis con EE.UU.: "Preocupa la actitud servil ante una injerencia grave"
PETA pide trasladar al monito viral Punch a un santuario: “Lo que algunos llaman adorable es en realidad un vistazo al trauma”