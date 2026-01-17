Festival de Las Condes 2026: Todo lo que debes saber sobre fechas, entradas y artistas

Con artistas de trayectoria internacional y lo mejor de la comedia nacional, el Festival de Las Condes se perfila como uno de los panoramas imperdibles de la temporada estival.

En el marco de la temporada estival, a fines de enero se realizará una nueva edición del Festival de Las Condes 2026.

El evento cultural se llevará a cabo en el Parque Hurtado. La alcaldesa de la comuna, Catalina San Martín, destacó la variedad de la parrilla de artistas que participarán durante las dos jornadas.

“Este es un evento que es sello de nuestra comuna: gratuito, seguro, entretenido y pensado para toda la familia. Este año, además, incorporamos 2.000 sillas adicionales de uso exclusivo para adultos mayores”, comentó.

Las coordenadas del evento

El festival se realizará el viernes 30 y sábado 31 de enero, desde las 21:00 horas, en el Parque Hurtado.

El canje de entradas gratuitas para vecinos comenzará el jueves 22 de enero, a partir de las 12:00 horas, y se extenderá hasta agotar stock, con 20.000 tickets disponibles por cada noche.

Cabe mencionar que este beneficio es exclusivo para vecinos de Las Condes que cuenten con Tarjeta Vecino Residente vigente, quienes podrán canjear dos entradas por día (titular y acompañante) a través de http://www.lascondes.cl, utilizando su RUT. Para el proceso será necesario contar con un perfil activo en Ticketmaster, plataforma que emitirá las entradas digitales.

Programación por día

Viernes 30 de enero

José Luis “Puma” Rodríguez

Claudio Michaux

Joe Vasconcellos

Sábado 31 de enero

Ana Torroja

Luis Slimming

Luis Jara

En caso de no conseguir entradas, el Festival de Las Condes será transmitido por Chilevisión a través de sus distintas plataformas.