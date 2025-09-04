Los mejores looks del Festival de Cine de Venecia 2025 (Galería de imágenes)

El jueves, la actriz italiana Alba Rohrwacher lució un vestido de satén azul profundo diseñado por Jonathan Anderson para Dior, en lo que supone un anticipo de su primera colección femenina para la marca, prevista para Paris Fashion Week en octubre.
Julia Roberts y Amanda Seyfried llevaron las primeras piezas de Versace bajo la dirección de su nuevo diseñador, Dario Vitale, quien presentará su colección debut en Milán a fines de mes.
La visión de Louise Trotter para Bottega Veneta se dejó ver en los looks de Jacob Elordi y Vicky Krieps, mientras que la actriz Ayo Edebiri eligió Chanel, bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy.
La alfombra de Venecia se ha consolidado así como un escenario clave para ver las primeras apuestas de los nuevos directores creativos de las grandes casas de moda.
Este artículo será actualizado con los looks más destacados a medida que avance el festival.
Kaia Gerber lució un vestido negro de encaje de Givenchy de la colección Primavera-Verano 2026 de la marca | Alessandro Bremec/NurPhoto/Shutterstock vía CNN Newsource
Greta Lee llegó a la alfombra roja con un vestido de organza de satén verde y negro hecho a medida por Dior, complementado con un collar de platino y diamantes, aretes y un anillo a juego de Tiffany & Co. Laurent Hou/Hans Lucas/AFP/Getty Images
Idris Elba con una chaqueta gris cruzada y corbata de seda. Franco Origlia/Getty Images
Myha’la lució un vestido Miu Miu adornado con lentejuelas. Scott A Garfitt/Invision/AP
Amanda Seyfried lució un voluminoso vestido sin tirantes con detalles de botones de Prada. Tiziana Fabi/AFP/Getty Images
Sofía Coppola lució un vestido de encaje de jersey estampado a medida con adornos de cristal de Marc Jacobs. El propio Marc llevaba pantalones de piel, bailarinas y una chaqueta entallada. Laurent Hou/Hans Lucas/AFP/Getty Images
Chloë Sevigny lució un corpiño de encaje y una falda globo de la colección primavera-verano 2018 de Saint Laurent, diseñada por Anthony Vaccarello. El diseño se inspiró en un look de la colección otoño-invierno 1990 de la marca. Scott A Garfitt/Invision/AP
El segundo look de Cate Blanchett para el festival fue de Maison Margiela, de la colección de alta costura otoño-invierno de la marca. Max Cisotti/Dave Benett/WireImage/Getty Images
Jude Law lució un esmoquin blanco de Brunello Cucinelli. Stefania D’Alessandro/Getty Images
Gemma Chan llegó con un luminoso vestido de Armani Privé y unos pendientes de Cartier de oro blanco y diamantes. Scott A Garfitt/Invision/AP
Charlotte Rampling lució un traje de seda de Saint Laurent. Elisabetta A. Villa/Getty Images
Alicia Vikander lució un vestido bustier de seda azul marino de Louis Vuitton hecho a la medida, con mangas esculturales con lazos y cola. Completó el look con joyas LV a juego. Pascal Le Segretain/Getty Images
Andrew Garfield también lució un conjunto completo de Dior. Su traje azul de lana adquirió un toque poco convencional gracias a la camisa ligeramente desabrochada y la corbata deshecha. Gisela Schober/Getty Images
Da’Vine Joy Randolph lució un vestido de tul de Alfredo Martínez y joyas de Chopard. Alessandra Tarantino/Invision/AP
Leslie Bibb lució un vestido de Armani Privé de la colección de alta costura primavera-verano 2025 de la marca. Scott A Garfitt/Invision/AP
Mia Goth llegó a la alfombra roja con un vestido drapeado de seda marrón de Dior. Vittorio Zunino Celotto/Getty Images
Jacob Elordi lució un traje cruzado de Bottega Veneta y completó el look con un collar de alta joyería de Cartier con esmeraldas y diamantes, así como un reloj Tank Louis Cartier. Scott A Garfitt/Invision/AP
Vicky Krieps lució dos looks de Bottega Veneta en el festival, incluyendo un vestido negro a medida, zapatos tipo mule y joyas. Aldara Zarraoa/Getty Images
Shaliene Woodley optó por un vestido de Fendi con escote pronunciado y joyas de Bvlgari. Vittorio Zunino Celotto/Getty Images
Callum Turner con una chaqueta de esmoquin blanca de un solo pecho de Louis Vuitton hecha a medida y un alfiler de clavel marrón. Pascal Le Segretain/Getty Images
Mónica Barbaro optó por un vestido largo de satén negro de Dior. Elisabetta A. Villa/Getty Images
Rosie Huntington-Whitely con un vestido de Armani Privé adornado con plumas. Andreas Rentz/Getty Images
El director Luca Guadagnino vestido completamente de Dior, con una chaqueta bordada con un motivo floral fil-coupé. Stefania D’Alessandro/WireImage/Getty Images
Alexa Chung optó por un vestido de Chloé con ribetes de encaje de la colección Otoño-Invierno 2025 de la marca. Stefania D’Alessandro/WireImage/WireImage
Willem Dafoe con un traje azul marino y una camiseta negra. Stefania D’Alessandro/WireImage/Getty Images
Julia Roberts ofreció un adelanto de la nueva dirección de Versace. Andreas Rentz/Getty Images
Roberts lució dos looks personalizados del nuevo diseñador de Versace. Daniele Venturelli/WireImage/Getty Images
Oscar Isaac con una chaqueta de esmoquin blanca y una camisa de lunares de Celine. Isaac también llevaba un reloj Tank Louis Cartier con oro amarillo de 18 quilates y correa de piel. Scott A Garfitt/Invision/AP
Barbara Palvin con un vestido negro estilo lencería de Intimissimi. Ernesto Ruscio/Getty Images
Alicia Silverstone con un vestido camisero blanco de Prada. Stephane Cardinale/Corbis/Getty Images
Nicole Avant con un vestido plisado metalizado, a la izquierda, y Ted Sarandos con un esmoquin negro clásico. Scott A. Garfitt/Invision/AP
Riley Keough con un vestido de Chloé de la colección Otoño-Invierno 2025 de la marca. Gisela Schober/Getty Images
Greta Gerwig con un vestido negro de tul de Rodarte hecho a la medida. Gisela Schober/Getty Images
Alba Rohrwacher con un vestido personalizado de Dior. Gian Mattia D’Alberto/Gian Mattia D’Alberto – LaPresse/Sipa USA
Yorgos Lanthimos con un traje escultural de color carbón y una camisa con cuello mao. Scott A. Garfitt/Invision/AP
Noomi Rapace con un vestido de McQueen. Mondadori Portfolio/Marilla Sicilia/Sipa
