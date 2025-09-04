Los mejores looks del Festival de Cine de Venecia 2025 (Galería de imágenes)

La alfombra roja de la edición número 82 del certamen italiano se ha convertido en una pasarela para estrenos de cine y nuevas propuestas de la moda de lujo.

(CNN) — El Festival de Cine de Venecia avanza con toda su fuerza en su edición número 82, que se extenderá hasta el 6 de septiembre.

Este año destacan estrenos como Bugonia, del director griego Yorgos Lanthimos; Frankenstein, de Guillermo del Toro y Jay Kelly, de Noah Baumbach.

Además, la directora Sofia Coppola presentará su primer documental, Marc by Sofia, sobre la vida y carrera del diseñador Marc Jacobs, aunque fuera de competencia.

Más allá del cine, la alfombra roja ha sido escenario de las propuestas más esperadas de la moda internacional.

La moda se adelanta en Venecia

El jueves, la actriz italiana Alba Rohrwacher lució un vestido de satén azul profundo diseñado por Jonathan Anderson para Dior, en lo que supone un anticipo de su primera colección femenina para la marca, prevista para Paris Fashion Week en octubre.

Julia Roberts y Amanda Seyfried llevaron las primeras piezas de Versace bajo la dirección de su nuevo diseñador, Dario Vitale, quien presentará su colección debut en Milán a fines de mes.

La visión de Louise Trotter para Bottega Veneta se dejó ver en los looks de Jacob Elordi y Vicky Krieps, mientras que la actriz Ayo Edebiri eligió Chanel, bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy.

La alfombra de Venecia se ha consolidado así como un escenario clave para ver las primeras apuestas de los nuevos directores creativos de las grandes casas de moda.

Este artículo será actualizado con los looks más destacados a medida que avance el festival.