Festival de Bandas Tributo en Providencia: De Michael Jackson a Madonna para cerrar febrero

Un panorama gratuito para despedir febrero y las vacaciones de verano es el Festival de Bandas Tributo en Providencia, que durante dos días repasará los grandes éxitos de artistas como Michael Jackson, Madonna y David Bowie.

¿Qué panorama ofrece la ciudad para cerrar las vacaciones de verano? Para los amantes de la música, destaca el Festival de Bandas Tributo, que realizará un repaso por los éxitos de destacados artistas en el Jardín de las Artes, en la comuna de Providencia.

La actividad es organizada por la Fundación Cultural de Providencia. La entrada es liberada, pero con cupos limitados.

Programación

Viernes 27 de febrero

19:00 horas: Grupo Atómica X, tributo a The Cranberries

20:00 horas: Grupo Aerorocks, tributo a Aerosmith

Sábado 28 de febrero

18:00 horas: Tributo a Michael Jackson , por Benjamín Ramírez

, por Benjamín Ramírez 19:00 horas: Tributo a Madonna , por Carolina De La Rosa

, por Carolina De La Rosa 20:00 horas: Tributo a David Bowie, Starman: Legend, por Christian Tolozza

Lugar: Jardín de las Artes, ubicado en Av. Nueva Providencia 1995, esquina Pedro de Valdivia.

Cabe mencionar que el ingreso será por orden de llegada, hasta completar la capacidad del recinto.