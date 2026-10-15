Jazz gratis en Santiago: Festival Chile Jazz anuncia conciertos para octubre, noviembre y diciembre

El Festival Chile Jazz continúa la celebración de su 12ª temporada con una serie de conciertos programados entre octubre y diciembre, que contempla presentaciones gratuitas en el Persa Víctor Manuel, en Santiago, y una fecha especial en la Universidad de O’Higgins, en Rancagua.

La programación reúne a músicos nacionales y extranjeros y forma parte de una temporada que también incluye una nueva edición del Concurso de Composición Festival Chile Jazz / Edujazz, iniciativa destinada a impulsar nuevas obras dentro de la escena local.

Uno de los principales ejes será #JazzalPersa, ciclo desarrollado en el Persa Víctor Manuel, en el barrio Franklin, donde los conciertos se realizan los domingos al mediodía y con entrada gratuita.

Los próximos conciertos gratuitos de Jazz al Persa

La siguiente fecha será el domingo 25 de octubre a las 12:00 horas, con la violonchelista y compositora alemana Emily Wittbrodt, cuya presentación se realizará en colaboración con el Goethe-Institut Chile.

La programación continuará el 29 de noviembre con la banda chilena Matorral, mientras que la cantante y compositora Camila Bañados será la encargada de cerrar el ciclo el 20 de diciembre. Ambas presentaciones también comenzarán al mediodía.

Durante 2026, el escenario del Persa Víctor Manuel ya ha recibido a Esteban Sumar Cuarteto, Claudio Rubio Quinteto, Macedonia, Los Concho e’Vino y Pedro Marín con su proyecto Cempasúchil.

View this post on Instagram A post shared by Festival Chile Jazz (@festivalchilejazz)

La programación, en tanto, también saldrá de Santiago. El viernes 30 de octubre, a las 19:00 horas, el festival llegará al auditorio de la Universidad de O’Higgins, en Rancagua.

La jornada reunirá a New Concept Band, proyecto de la Región de O’Higgins, y a Triángulo de las Bermudas Trío, agrupación de Valparaíso liderada por el pianista Gonzalo Palma.

La presentación continúa la colaboración entre el Festival Chile Jazz y la Universidad de O’Higgins, que anteriormente ha permitido llevar hasta Rancagua conciertos de músicos como Jorge Pepi, Sebastián Castro, Joaquín Fuentes, Felipe Riveros, Alejandro Cantillana y Giovanni Cultera.

Concurso de composición Festival Chile Jazz / Edujazz

A la temporada de conciertos se suma la sexta edición del Concurso de Composición Festival Chile Jazz / Edujazz, creado para incentivar la composición y ampliar el repertorio contemporáneo de jazz desarrollado en Chile.

El jurado de la edición 2026 está integrado por Alicia Pedroso, Esteban Sumar y Marcelo Córdova, ganador de la segunda versión del certamen.

Las obras seleccionadas tendrán acceso a una grabación profesional y un registro audiovisual para su posterior difusión a través de las plataformas vinculadas al festival.

El concurso se desarrolla anualmente desde 2021. Entre sus ganadores anteriores aparecen Felipe Riveros, Marcelo Córdova, Federico Rocha, Joaquín Fuentes y Pedro Marín.