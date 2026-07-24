Festival Canción Nacional reprograma su histórica edición para abril de 2027

La primera edición del Festival Canción Nacional ya tiene una nueva fecha confirmada en la cartelera de espectáculos del país. El evento, que por primera vez reunirá en un mismo escenario a cuatro agrupaciones pilares de la música chilena contemporánea —Illapu, Inti-Illimani Histórico, Congreso y Quilapayún—, fue reprogramado definitivamente para el próximo sábado 3 de abril de 2027. La cita musical se llevará a cabo en el recinto del Parque La Araucana, ubicado en la comuna de La Florida, manteniendo intacta la promesa de reunir a los máximos exponentes del folclore y la fusión latinoamericana.

A través de un comunicado oficial, la organización del evento destacó el peso cultural de esta cumbre musical, asegurando que “hay canciones que no pertenecen a una época, sino que a un pueblo”. En esa misma línea, desde la producción enfatizaron que el encuentro agrupará “melodías que han acompañado alegrías y despedidas, encuentros y resistencias, convirtiéndose en parte de la memoria emocional de generaciones enteras”. Fueron categóricos en señalar que son precisamente esas “obras las que volverán a encontrarse” para celebrar el legado del patrimonio vivo nacional. Cabe destacar que la vasta trayectoria y el impacto de estas cuatro bandas han sido fundamentales en el desarrollo cultural de Chile durante las últimas décadas.

El cartel original se mantendrá inalterable para la nueva fecha, proyectando un recorrido por composiciones que han trascendido el paso del tiempo. “Esta será la oportunidad de volver a cantar las canciones que han acompañado la historia reciente de Chile y que continúan resonando con la misma fuerza con la que fueron creadas”, declararon los organizadores. Asimismo, confirmaron que himnos incombustibles del cancionero local como “La Muralla”, “Vuelvo Para Vivir”, “Samba Landó” y “En Todas Las Esquinas” sonarán en vivo con el objetivo de “volver a elevarse frente a miles de personas en una experiencia colectiva donde cada voz será parte del relato”.

Respecto a las coordenadas logísticas, operativas y comerciales tras el cambio de calendario, la productora a cargo ratificó que el diseño del evento incluirá locaciones con sillas numeradas. “Los tickets adquiridos previamente siguen siendo válidos y las entradas para la nueva fecha ya se pueden adquirir a través de Ticketplus”, detalló la organización mediante su escrito oficial, con valores que inician desde los $41.000. Finalmente, para entregar certezas a los consumidores afectados por la modificación, precisaron de forma tajante que “quienes no puedan asistir a la nueva fecha, el proceso de devolución permanecerá habilitado a través de los canales oficiales de la ticketera”.