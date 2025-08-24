Festival británico se disculpa tras silenciar a banda irlandesa por exhibir bandera palestina

Los organizadores del evento Victorious admitieron que cortaron el sonido de The Mary Wallopers, en un incidente que provocó la cancelación de otros artistas y acusaciones de censura.

(CNN) – Los organizadores del festival Victorious en Portsmouth, Inglaterra, emitieron una disculpa pública hacia la banda de folk irlandesa The Mary Wallopers, tras silenciar su presentación por exhibir una bandera palestina.

El incidente, que generó la retirada de varios artistas del evento, expuso tensiones sobre la libertad de expresión en el ámbito musical británico.

Disculpa oficial por censura

El festival reconoció en un comunicado de Instagram que “el sonido para la audiencia de The Mary Wallopers fue cortado” y que los comentarios posteriores no fueron audibles, contradiciendo su explicación inicial que alegó “canto discriminatorio”. La organización se disculpó y prometió donar a esfuerzos humanitarios para palestinos.

Videos publicados por la banda mostraron el momento exacto del corte de audio, cuando el banjista Andrew Hendy coreaba “Liberen a Palestina” antes de que su micrófono fuera silenciado. Testigos confirmaron que otras bandas habían expresado consignas similares sin consecuencias, mientras Emma Gaynor, asistente al concierto, afirmó que “no escuchó nada discriminatorio” durante la presentación.

El caso se produce en medio de un intenso debate sobre el activismo pro-palestino en la escena musical británica, luego de que el dúo Bob Vylan enfrentara investigaciones policiales por consignas similares en el Festival de Glastonbury.