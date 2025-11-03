Festival Aborigen 2026: Lineup, fechas y dónde comprar las entradas

La nueva edición reunirá a 17 artistas en una jornada que promete una muestra de lo mejor del género urbano en el país.

Este lunes 3 de noviembre, el Festival Aborigen anunció la fecha y el cartel con los 17 artistas que darán vida a su nueva edición, la cual se extenderá por 10 horas continuas de música en vivo.

El evento se realizará el próximo 18 de enero de 2026 en Basel Venue, ubicado en el Mall Independencia, en pleno centro de Santiago, marcando así su regreso durante la temporada de verano.

Artistas invitados

La parrilla de artistas llega cargada de sorpresas. Destacan Baby Jey y PoisonKid, dupla que junto a su productor mlshbts conforman la agrupación NVSCVR. También estará presente Sinaka, quien ha cosechado reconocimiento con su álbum KEMA y su reciente colaboración con WalkerDiazz y Kennat en el álbum La nueva industria.

Los integrantes de Bouncy Boys Band, Kuroh 97 y Ober, se suman al cartel junto a Killuah 97 y Pikette 23, mientras que jóvenes promesas como Kuraimokha y White Mj compartirán escenario con exponentes consolidados como Benjitalkapone y Audigier, este último reconocido por su álbum “El poder de la fe”, estrenado el pasado 4 de abril.

En la representación femenina destacan Vlntna B y Akatumamy, quienes lanzaron el 8 de mayo su canción conjunta “De to”.

Venta de entradas

El Festival Aborigen, que ya cuenta con tres ediciones anteriores, tendrá venta de entradas disponible desde este miércoles 5 de noviembre a través de la plataforma Ecopass.