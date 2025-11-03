Festival Aborigen 2026: Lineup, fechas y dónde comprar las entradas

La parrilla de artistas llega cargada de sorpresas. Destacan Baby Jey y PoisonKid, dupla que junto a su productor mlshbts conforman la agrupación NVSCVR. También estará presente Sinaka, quien ha cosechado reconocimiento con su álbum KEMA y su reciente colaboración con WalkerDiazz y Kennat en el álbum La nueva industria.
Los integrantes de Bouncy Boys Band, Kuroh 97 y Ober, se suman al cartel junto a Killuah 97 y Pikette 23, mientras que jóvenes promesas como Kuraimokha y White Mj compartirán escenario con exponentes consolidados como Benjitalkapone y Audigier, este último reconocido por su álbum “El poder de la fe”, estrenado el pasado 4 de abril.
En la representación femenina destacan Vlntna B y Akatumamy, quienes lanzaron el 8 de mayo su canción conjunta “De to”.
Venta de entradas
El Festival Aborigen, que ya cuenta con tres ediciones anteriores, tendrá venta de entradas disponible desde este miércoles 5 de noviembre a través de la plataforma Ecopass.
