Fernando Ubiergo celebra cinco décadas de carrera con la gira nacional “50 años no es nada”

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
El cantautor nacional se presentará en distintas ciudades del país a partir del próximo 3 de enero.
Fernando Ubiergo realizará una gira nacional para celebrar sus 50 años de carrera.
El cantante irrumpió en el cancionero popular a mediados de la década del 70 y temas como Un café para Platón y El tiempo en las bastillas son recordados y coreados hasta el día de hoy. Con este último, incluso, ganó la competencia del Festival de Viña del Mar de 1978.
Ahora, retornará a los escenarios de la mano de “50 años no es nada”, junto a Témpera Producciones, del artista Manuel García.
Ver esta publicación en Instagram
El cantautor, reconocido en 2024 como Figura Fundamental de la Música Chilena por la SCD, se presentará en distintas ciudades del país en una gira que comenzará el 3 de enero en el Teatro Palermo de Puente Alto y continuará en La Serena, Viña del Mar, Lota, Rancagua, Chillán, Temuco, el Teatro Oriente en la capital, Curicó y Los Ángeles.
Las entradas están disponibles a través de Portaldisc. El detalle de los precios se puede revisar aquí.
Y los tickets para el concierto en el Teatro Oriente son vendidos a través del sistema Ticket Master. Revisa los precios a continuación.
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.