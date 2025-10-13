Cultura fernando ubiergo

Fernando Ubiergo celebra cinco décadas de carrera con la gira nacional “50 años no es nada”

Por CNN Chile

13.10.2025 / 16:26

{alt}

El cantautor nacional se presentará en distintas ciudades del país a partir del próximo 3 de enero.

Fernando Ubiergo realizará una gira nacional para celebrar sus 50 años de carrera.

El cantante irrumpió en el cancionero popular a mediados de la década del 70 y temas como Un café para Platón y El tiempo en las bastillas son recordados y coreados hasta el día de hoy. Con este último, incluso, ganó la competencia del Festival de Viña del Mar de 1978.

Ahora, retornará a los escenarios de la mano de “50 años no es nada”, junto a Témpera Producciones, del artista Manuel García.

El cantautor, reconocido en 2024 como Figura Fundamental de la Música Chilena por la SCD, se presentará en distintas ciudades del país en una gira que comenzará el 3 de enero en el Teatro Palermo de Puente Alto y continuará en La Serena, Viña del Mar, Lota, Rancagua, Chillán, Temuco, el Teatro Oriente en la capital, Curicó y Los Ángeles.

Las entradas están disponibles a través de Portaldisc. El detalle de los precios se puede revisar aquí.

Y los tickets para el concierto en el Teatro Oriente son vendidos a través del sistema Ticket Master. Revisa los precios a continuación.

Venta de entradas para el concierto de Fernando Ubiergo/Ticket Master

Venta de entradas para el concierto de Fernando Ubiergo/Ticket Master

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

Tendencias Estudio cerebral determina si los antidepresivos te pueden provocar problemas sexuales
Panoramas gratuitos este 18 y 19 de octubre: Baile en el MUT, Festival Vive Barrio Brasil en Santiago y Pokémon Fest en Puente Alto
¿Banksy en Chile? Teorías sobre su identidad se avivan con concierto de Massive Attack en el Fauna Primavera 2025
Cielo parcial en el centro del país ¿Cuál será la máxima en Santiago?
Carabineros abre puestos de trabajo en la Región Metropolitana: Sueldos llegan a $1 millón
Fernando Ubiergo celebra cinco décadas de carrera con la gira nacional "50 años no es nada"