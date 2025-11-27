Feria Pulsar Celebra 15 Años con Cartel Estelar de 37 Artistas Chilenos: ¿Cuándo es y cómo asistir?

El evento musical más importante de la industria local se desarrollará del 5 al 7 de diciembre en el Centro Cultural Estación Mapocho, con presentaciones que abarcan desde el pop hasta el indie y el rock.

La Feria Pulsar, organizada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), conmemora su decimoquinta edición con un cartel que incluye a 37 artistas nacionales en un encuentro que promueve la diversidad genérica y el talento emergente.

El evento se realizará del 5 al 7 de diciembre en el Centro Cultural Estación Mapocho, combinando conciertos en dos escenarios con actividades complementarias como conversatorios, lanzamientos y talleres.

Programación Diversa

Según reportó La Tercera, la inauguración del viernes 5 destacará con Javiera Mena, Saiko y De Saloon, mientras el sábado 6 contará con la presencia estelar de Joe Vasconcellos y el indie de Panico. El cierre dominical promete alta intensidad con Ana Tijoux y Dënver como platos fuertes.

Los tickets, disponibles en Portaltickets, oscilan entre $10.000 y $14.000 por jornada, con un 20% de descuento para socios del Club La Tercera. La feria reafirma así su rol crucial en la visibilidad de la música chilena contemporánea.