Feria Pulsar 2025 anuncia su cartel: Javiera Mena, Ana Tijoux, Quilapayún y FaceBrooklyn lideran el line-up

El evento contará con referentes del pop, rock, urbana y música de raíz, en un cartel diverso que combina figuras consagradas y proyectos emergentes.

Feria Pulsar 2025 regresará del viernes 5 al domingo 7 de diciembre en la Estación Mapocho, de Santiago, reunida bajo la organización de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), con motivo de su 15° aniversario.

El evento, organizado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), anunció un cartel que mezcla artistas consagrados con propuestas emergentes, y que ya suma más de veinte nombres confirmados.

Entre quienes lideran el line-up están Javiera Mena, Ana Tijoux, Quilapayún y FaceBrooklyn.

Completan la programación nombres como Electrodomésticos, Dënver, Saiko, Tronic, Niños del Cerro, Francisco Victoria, Metalengua, Catalina y las Bordonas de Oro, además de La Ciencia Simple, Hola Flinko y Pulentos.

En respuesta al crecimiento del evento, los organizadores han señalado que se incluirán también charlas, conversatorios y espacios de exhibición para diversos sectores de la industria musical nacional.

Los abonos por los tres días ya están disponibles a través de Portaltickets, con un valor base de $25.000 más cargos de servicio.