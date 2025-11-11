Cultura panoramas

Feria literaria “Magos & Hechiceros” llega a Patio Bellavista este sábado 22 de noviembre

Por CNN Chile

11.11.2025 / 19:51

{alt}

Brujas, héroes, criaturas míticas y un espacio dedicado a los fanáticos de Harry Potter son algunas de las novedades que trae la Feria Magos & Hechiceros.

Un panorama ideal para agendar y motivarse a asistir es la Feria Magos & Hechiceros, que se realizará en Constitución —entre Bellavista y Dardignac—, e incluirá stands de libros, artículos literarios y muchas sorpresas.

Además, estará presente la “Casita de Libros” de la Biblioteca Libre, que nuevamente se ubicará en la Plaza Mayor de Patio Bellavista, donde los visitantes podrán llevar un libro e intercambiarlo por otro de temática similar.

En esta instancia podrás descubrir nuevos autores relacionados con relatos mágicos, criaturas míticas, brujas, héroes y mundos de fantasía.

Coordenadas del evento

  • Sábado 22 de noviembre
  •  Feria Literaria: Calle Constitución (entre Av. Bellavista y Dardignac) / 11:00 a 18:00 hrs.
  •  Casita de Libros: Plaza Mayor, Patio Bellavista / 11:00 a 18:00 hrs.
  •  Acceso gratuito

DESTACAMOS

País Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Exministro Álvarez califica de “equivocada” y “negativa” la frase de Matthei sobre el uso del vidrio blindado de Kast
Tolerancia Cero: Cierres de campañas y lo que dejó el último debate presidencial antes de las elecciones
Trump despliega el mayor buque de guerra de mundo frente a Venezuela
México: Fiscalía investiga circunstancias de la muerte del presunto autor del homicidio del alcalde Carlos Manzo
Polémica entre Provoste, Manouchehri y los Cicardini continúa: Alcalde y diputada apuntaron a Fiscalía y esta respondió
"Esto fue un femicidio": La denuncia de la madre de Valentina Alarcón tras ser hallada sin vida en La Pintana