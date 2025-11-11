Feria literaria “Magos & Hechiceros” llega a Patio Bellavista este sábado 22 de noviembre

Brujas, héroes, criaturas míticas y un espacio dedicado a los fanáticos de Harry Potter son algunas de las novedades que trae la Feria Magos & Hechiceros.

Un panorama ideal para agendar y motivarse a asistir es la Feria Magos & Hechiceros, que se realizará en Constitución —entre Bellavista y Dardignac—, e incluirá stands de libros, artículos literarios y muchas sorpresas.

Además, estará presente la “Casita de Libros” de la Biblioteca Libre, que nuevamente se ubicará en la Plaza Mayor de Patio Bellavista, donde los visitantes podrán llevar un libro e intercambiarlo por otro de temática similar.

En esta instancia podrás descubrir nuevos autores relacionados con relatos mágicos, criaturas míticas, brujas, héroes y mundos de fantasía.

Coordenadas del evento