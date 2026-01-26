Cultura panoramas

Feria Kids Providencia 2026: Actividades gratuitas para niños y show de Las Guerreras K-Pop

26.01.2026 / 16:37

La Feria Kids Providencia se realizará este 31 de enero y 1 de febrero. El evento es gratuito y tendrá diversas actividades dedicadas a los niños.

¿Qué hacer en lo que queda de las vacaciones de verano? Un panorama ideal para despedir enero es la Feria Kids de Providencia.

La actividad promete una jornada de diversión con show de Las guerreras K-Pop, talleres deportivos y artísticos, karaokes, además de stands y foodtrucks.

Las coordenadas del evento

La Feria Kids Providencia se realizará los días 31 de enero y 1 de febrero en la Plaza Las Lilas, entre las 12:00 y las 20:00 horas

Saábado 31 de enero

 

Domingo 1 de febrero

 

