Feria Globalízate regresa con jornadas gratuitas para aprender idiomas y estudiar en el extranjero en 2025

La feria, con entrada gratuita, incluirá charlas, test de inglés con certificado y promociones exclusivas para cursos en el extranjero.

La Feria Globalízate volverá este año con tres jornadas presenciales en Santiago y distintas ciudades del país, ofreciendo información, asesorías y actividades gratuitas para quienes deseen aprender un nuevo idioma o estudiar en el extranjero.

Organizada por Interexpo y EF, la actividad se desarrollará en la capital, Viña del Mar, Antofagasta y hoteles de Rancagua, Iquique, Concepción, Temuco y Osorno.

Contará con charlas, test de inglés con certificado gratuito, asesorías académicas personalizadas y promociones exclusivas para estudiar en más de 50 destinos, incluyendo Londres, Nueva York, Tokio, Berlín, París y Roma.

Además de inglés, la feria abordará programas en francés, alemán, italiano, japonés y coreano, y está abierta a escolares, jóvenes, adultos y profesionales que quieran perfeccionarse o vivir una experiencia internacional.

La organización recomienda inscribirse con anticipación y asistir con objetivos claros para aprovechar las oportunidades y beneficios que estarán disponibles únicamente durante el evento.

Todos los detalles de la Feria Globalízate 2025

Fecha: 29, 30 y 31 de agosto

Lugar: Alonso de Córdova 5151, oficina 101, Santiago (y sedes en regiones)

Entradas: Gratuitas, previa inscripción online