Feria Ch.ACO-16 en Vitacura: Todo lo que tienes que saber sobre este evento de arte

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo se realizará durante la última semana de marzo en la comuna de Vitacura. En esta nueva edición contará con una variedad de expositores nacionales e internacionales, además de la participación de diversos espacios culturales.

A fines de marzo vuelve uno de los eventos culturales más esperados del año: la feria Ch.ACO-16 regresa con una muestra de artistas consolidados y emergentes, además de una fuerte presencia internacional.

En esta instancia será posible recorrer galerías de 11 países, descubrir y adquirir obras, y vivir una experiencia que también propone un viaje por el territorio, con expositores de cinco regiones de Chile.

El programa incluye conversatorios con panelistas internacionales, performances y una propuesta gastronómica con barra, además de espacios diseñados para pausar y seguir, como Kross Garden, MILK Lounge, Bar Célebre, restaurante y una Zona Kids.

Ch.ACO-16 propone un mapa del arte contemporáneo en un solo lugar, con diversidad de escenas, lenguajes y formatos conviviendo en un mismo recorrido. En un mismo día es posible pasar de galerías emergentes que debutan en una feria internacional, como Cripta —con una propuesta liderada por tres mujeres sub 30—, a galerías consolidadas como Espacio O, que presentará obras de Norton Maza, artista seleccionado para representar a Chile en la Bienal de Venecia. También se podrán apreciar piezas históricas de alto valor, como una obra de Roberto Matta presentada por Galería Prima.

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Para esta edición, Ch.ACO-16 alcanza una escala inédita: 5.500 m² de feria, convirtiéndose en la versión más grande de sus 16 años, con mayor cantidad de galerías y más espacio de exhibición para recorrer, descubrir y adquirir obras.

Coordenadas del evento

Entradas disponibles en Ticketmaster.

Descuentos: 20% de descuento para vecinos de las municipalidades de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Colina, Ñuñoa y La Reina.

Precios:

Entrada VIP: $75.000

$75.000 Jueves–viernes: $12.500

Sábado–domingo: $13.500

Horarios público general:

Jueves 26: 12:00 – 21:00 hrs (Inauguración protocolar: 13:00 – 14:00 hrs)

Viernes 27: 12:00 – 21:00 hrs

Sábado 28: 12:00 – 21:00 hrs

Domingo 29: 12:00 – 20:00 hrs

Dirección: Costanera Sur S.J.E. de Balaguer 5600, Vitacura, Santiago, Chile.

Más información: www.chaco.cl

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