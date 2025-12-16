“Fallout” sorprende a fans con estreno anticipado de su segunda temporada este diciembre

La serie de Prime Video adelantó su lanzamiento y lo anunció con un espectáculo visual en la icónica esfera de Las Vegas, donde recreó un paisaje postapocalíptico con sus personajes emblemáticos.

La esperada segunda temporada de ‘Fallout’ llegará antes de lo previsto. Prime Video anunció que el primer episodio se estrenará este martes 16 de diciembre a las 11:00 PM, un día antes de la fecha original.

El comunicado se realizó con un impactante espectáculo en la Exosfera del Sphere en Las Vegas, transformada en una bola de nieve postapocalíptica que mostraba a Lucy, Maximus y The Ghoul, junto a un gigantesco Deathclaw.

Un viaje semanal hacia New Vegas

La nueva temporada de ocho episodios tendrá un estreno semanal, culminando el 4 de febrero de 2026. La trama llevará a los protagonistas a través del yermo de Mojave hasta la ciudad de New Vegas, continuando los eventos del final de la primera temporada.

La serie, basada en la legendaria franquicia de videojuegos, ya es un éxito global: la primera temporada superó los 100 millones de espectadores en todo el mundo, posicionándose entre los tres títulos más vistos en la historia de Prime Video. La producción cuenta con el elenco original liderado por Ella Purnell, Aaron Moten y Walton Goggins.