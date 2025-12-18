Fallece Vicente Ruiz, emblemático artista de la contracultura chilena y la resistencia durante la dictadura

El performista, actor y director, figura clave de la escena underground de los 80, legó su archivo a la Biblioteca Nacional y será despedido en Providencia.

El mundo cultural chileno despide a Vicente Ruiz, ícono de la contracultura y la resistencia artística durante la dictadura, cuyo fallecimiento confirmó la organización Chileactores.

Artista multifacético —performista, actor, director y gestor cultural—, Ruiz forjó una trayectoria que desafió los límites expresivos y abordó temas tabú en la sociedad de su tiempo.

Un legado de vanguardia y provocación

Según reportó La Tercera, junto a la artista Patricia Rivadeneira, creó performances memorables como “Por la Cruz y la Bandera” (1992), obra que generó una intensa polémica mediática. En 1984 presentó “Hipólito” en El Trolley, espacio símbolo de la escena underground, reinterpretando la cultura clásica con elementos pop chilenos.

Ruiz declaró en una entrevista que “sólo obedecía a lo que mi instinto me llevaba a hacer”. En enero de 2025 donó su archivo personal, con más de 500 documentos, a la Biblioteca Nacional. Su legado permanecerá bajo el resguardo de la Fundación Vicente Ruiz Maturana.