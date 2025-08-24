Fallece Jerry Adler a los 96 años: El legendario actor de “Los Soprano” que conquistó Hollywood después de los 60

El artista, conocido por su papel de Hesh Rabkin en la serie de HBO, desarrolló primero una extensa carrera tras bambalinas en Broadway con 53 producciones antes de convertirse en actor.

Jerry Adler, cuyo rostro se hizo familiar para millones de televidentes como el consejero Hesh Rabkin en “Los Sopranos”, falleció el sábado a los 96 años.

La funeraria Riverside Memorial Chapel de Nueva York confirmó su deceso, indicando que “falleció pacíficamente mientras dormía”, según informó Sarah Shulman de la agencia Paradigm Talent Agency en nombre de la familia.

Una segunda carrera actoral

Según reportó The Guardian, Adler acumuló 53 producciones de Broadway trabajando detrás de escena como director de escena, productor y director antes de iniciar su carrera actoral a los 60 años. Su transición frente a las cámaras comenzó cuando Donna Isaacson, directora de casting de “The Public Eye”, le sugirió audicionar para un papel que finalmente obtuvo y que marcó el inicio de tres décadas de trabajo actoral continuo.

David Chase, creador de “Los Sopranos”, lo llamó originalmente para un cameo que se expandió a un personaje recurrente durante las seis temporadas de la serie. Adler también apareció en “The Good Wife” como Howard Lyman y en producciones cinematográficas como “Manhattan Murder Mystery” de Woody Allen.

El artista, que provenía de una familia con profundas raíces en el teatro judío y yídish, publicó el año pasado sus memorias tituladas “Too Funny for Words: Backstage Tales from Broadway, Television, and Movies”. Adler dejó como legado su filosofía de vida: “Creo que el retiro es un camino a ninguna parte”, declaró en una entrevista con Forward en 2015.