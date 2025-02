Fallece el actor Brian Murphy, famoso por su papel de George Roper, a los 92 años

Con una carrera que comenzó en el Teatro Workshop bajo la dirección de Joan Littlewood, Murphy destacó por su talento en producciones teatrales y más tarde en la televisión, incluyendo Holby City, Benidorm y Last of the Summer Wine.