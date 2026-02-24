Fabrizio Copano reacciona a broma de Rodrigo Villegas en Viña 2026: “Podría ser el tercer Blondon Boy”

El comediante respondió en vivo junto a Sergio Freire, Edo Caroe y Pedro Ruminot a las menciones que recibió durante la rutina con la que Villegas obtuvo Gaviota de Plata y Oro. Tras el cruce, Copano relativizó el comentario y lo interpretó como un "piropo".

La rutina con la que Rodrigo Villegas conquistó al “Monstruo” en la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo un destinatario indirecto: Fabrizio Copano.

El humorista fue mencionado en dos ocasiones por su colega, primero con una supuesta reseña que lo calificaba como “el mejor comediante” y luego con una comparación: “Yo cuando miré no vi a Copano, vi a Nosferatu”, lanzó Villegas sobre el backstage de 2023.

La reacción en “Hablemos de Viña”

En la emisión del programa de YouTube, Copano reaccionó junto a Sergio Freire, Edo Caroe y Pedro Ruminot. Según reportó 24 Horas, Tras enterarse de los dichos, el dos veces ganador de Viña dijo en tono de broma: “¿Me quiere huevear? Es una falta de respeto, hueón, entre los colegas”.

Sin embargo, luego suavizó el tono y reveló que su madre le escribió: “Dijo que yo era joven, como Nosferatu, no envejecía nunca. Es un piropo, podría ser el tercer Blondon Boy“. El cruce generó risas entre los presentes y avivó el debate sobre los códigos del humor entre colegas.