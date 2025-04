Europe conquista Chile nuevamente con mezcla perfecta de clásicos y nuevos éxitos en Masters of Rock

El poderío escénico de Europe sigue intacto después de 35 años. La formación liderada por Joey Tempest electrizó al Movistar Arena en su presentación del Masters of Rock 2025, combinando con maestría los clásicos que los hicieron famosos en los 80 con temas de su etapa más reciente. Desde el arranque con On Broken Wings hasta el inevitable The Final Countdown, los suecos confirmaron por qué son una de las bandas más queridas por el público chileno.

El quinteto demostró una química envidiable: John Norum deslumbró con sus solos, mientras Tempest mantuvo esa voz característica que convirtió baladas como Carrie y Open Your Heart en himnos generacionales. El repertorio, que incluyó 17 canciones, mostró la evolución de un grupo que nunca dejó de crear música.

Un viaje musical sin fecha de caducidad

Más allá de los éxitos nostálgicos, Europe sorprendió con la potencia de temas como War of Kings y Walk the Earth, demostrando que su sonido sigue fresco y relevante. La conexión con el público fue inmediata: miles de voces corearon cada estribillo, especialmente durante Rock the Night y Superstitious.

Este concierto reafirmó dos cosas: que el legado de Europe trasciende épocas y que Chile sigue siendo uno de sus territorios más fieles. Cuando los primeros acordes de The Final Countdown resonaron, quedó claro que algunas bandas no necesitan vivir del pasado para brillar en el presente.