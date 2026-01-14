Euphoria estrena el tráiler de su tercera temporada y anuncia fecha de estreno

La exitosa serie juvenil, que acumula 25 nominaciones y 9 premios Emmy, estrenará su tercera temporada en HBO y HBO Max, con Zendaya y el elenco original de regreso.

La serie Euphoria regresará con una nueva temporada el domingo 12 de abril, cuando se estrene el primer episodio de su tercera entrega en HBO y HBO Max, según confirmó la cadena.

La emisión será semanal y el ciclo contará con ocho capítulos.

De acuerdo con la información oficial, los nuevos episodios retomarán la historia del grupo central de personajes tras el cierre de la etapa escolar, abordando temas como la fe, la redención y la naturaleza del mal, en una narrativa que expande el universo presentado en las temporadas anteriores.

El reparto principal vuelve a estar encabezado por Zendaya, junto a Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace.

También regresan intérpretes que han tenido roles relevantes en la serie, entre ellos Colman Domingo, Dominic Fike, Nika King y Alanna Ubach. Suma, además, un amplio grupo de nuevos nombres, incluyendo a Sharon Stone, ROSALÍA, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Natasha Lyonne y Eli Roth, entre otros.

Uno de los aspectos destacados de esta temporada es su enfoque técnico. La producción fue filmada utilizando negativo cinematográfico KODAK en 35 mm y 65 mm, bajo la dirección creativa de Sam Levinson y el director de fotografía Marcell Rév.

Según detalló HBO, Euphoria se convierte así en la primera serie de ficción televisiva en incorporar de forma significativa el formato 65 mm, con el objetivo de ampliar la experiencia visual y acompañar la evolución de los personajes hacia una etapa más adulta.

Un fenómeno consolidado

Desde su debut, Euphoria se ha posicionado como uno de los títulos más influyentes del catálogo de HBO.

En sus dos primeras temporadas acumuló 25 nominaciones y nueve premios Emmy, además de convertirse en una de las series más vistas en la historia reciente del canal.

La serie es producida por A24 y creada, escrita y dirigida por Sam Levinson, quien también ejerce como productor ejecutivo junto a Zendaya y un equipo que incluye a Drake y Ron Leshem, creador de la serie israelí original en la que se basa la adaptación estadounidense.

Mira el tráiler de la temporada 3 de Euphoria aquí