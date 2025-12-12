Cultura entrevistas

Euphoria: HBO Max revela imágenes de la tercera temporada de la serie

Por CNN Chile

12.12.2025 / 14:41

{alt}

La plataforma de streaming emitió un adelanto exclusivo de los nuevos episodios y publicó nuevas fotografías de los personajes principales.

HBO reveló las imágenes oficiales de los personajes principales de Euphoria, su aclamada serie dramática original, acompañadas de una vista previa de los guiones de la nueva temporada.

Además, los fans pueden ver un adelanto exclusivo de la esperada tercera temporada, que llegará en abril de 2026, en un nuevo video publicado hoy en las redes sociales de HBO Max.

El elenco de la nueva temporada incluye a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo, Martha Kelly, Chloe Cherry, ROSALÍA, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten, Asante Blackk, Natasha Lyonne, Eli Roth y Sharon Stone.

Además, Dominic Fike, Nika King, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Ferch, Paula Marshall, Zak Steiner, Alanna Ubach y Sophia Rose Wilson regresan a la serie.

Producida en alianza con A24, Euphoria está creada, escrita y dirigida por Sam Levinson, quien también ejerce como productor ejecutivo junto a Zendaya.

La música de la tercera temporada estará a cargo de los reconocidos compositores Hans Zimmer y Labrinth.

Mira las nuevas imágenes de Euphoria 3

Sydney Sweeney como Cassie | HBO Max

 

Maude Apatow | HBO Max

 

Alexa Demie como Maddy | HBO Max

 

Jacob Elordi como Nate | HBO Max

 

Zendaya como Rue | HBO Max

DESTACAMOS

País Con el perro roba empanadas, Gabriel Boric y los conductores de CNN Chile: Decide Chile lanza juego por la segunda vuelta presidencial

LO ÚLTIMO

Cultura Euphoria: HBO Max revela imágenes de la tercera temporada de la serie
La FIFA enfrenta una revuelta global por los precios "extorsivos" de las entradas para el Mundial 2026
Nuevas fotos de Epstein muestran a Trump, Clinton y otras figuras políticas poderosas de EE.UU.
Segunda vuelta presidencial: ¿Dónde me toca votar este domingo 14 de diciembre?
Comprar en locales establecidos y revisar certificaciones: Sernac entrega recomendaciones de seguridad para Navidad y Año Nuevo
Columna de Javier Sajuria: El espejismo de los partidos en el Congreso