EtMday 2025: Karol Blum estrena show de comedia tecnocreativa para emprendedores

El EtMday Emprende tu Mente 2025, considerado el encuentro de emprendimiento e innovación más grande de Latinoamérica, se realizará entre este 20 y 22 de noviembre en el Parque Bicentenario de Vitacura.

Contará con la participación de más de 50 mil asistentes, mil stands y delegaciones de 12 países.

En ese contexto, el evento sumará por primera vez un Pabellón Tecnocreativo, espacio dedicado a mostrar cómo las industrias creativas y las nuevas tecnologías se cruzan con el mundo emprendedor.

El área, ubicada en la Zona Amarilla, estará a cargo del Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas (CRTIC) y contempla experiencias inmersivas, demostraciones tecnológicas y shows en vivo.

Una de las principales actividades de ese pabellón será “StartUp Comedy: Riendo en dos realidades”, la rutina que la comediante chilena Karol Blum presentará durante los tres días del encuentro.

El show mezcla el formato clásico de stand up con recursos de “realidad mixta”: la artista actúa en escena, mientras interactúa con un avatar digital que se proyecta en tiempo real, integrando elementos de narrativa audiovisual y tecnologías inmersivas.

La propuesta busca abordar, con humor, las tensiones y paradojas propias del ecosistema emprendedor: la presión por innovar, el lenguaje de las startups, los cambios que introduce la inteligencia artificial y la convivencia entre lo humano y lo digital en el trabajo creativo.

Según el CRTIC, el objetivo es ofrecer una experiencia que resulte cercana para emprendedores, inversionistas y profesionales que se mueven en ese entorno, usando la comedia como herramienta para reflexionar sobre la transformación tecnológica.

“StartUp Comedy” se presenta en el Pabellón Tecnocreativo (Zona Amarilla) del Parque Bicentenario en tres funciones: jueves 20 de noviembre a las 16:30 horas, viernes 21 a las 17:30 y sábado 22 a las 12:30.

Las entradas para EtMday 2025 se adquieren a través de la plataforma oficial del evento.

¿Quién es Karol Blum?

Karol Blum es actriz, comediante y locutora de doblaje.

Alcanzó notoriedad en redes sociales a partir de 2019, cuando se viralizó el audio conocido como “quedó picá la Mariana”, que parodiaba la manera en que los chilenos cuentan historias.

Ese registro consolidó su perfil en plataformas digitales y dio pie a una serie de personajes y sketches que la llevaron a la televisión.

En 2024 se integró al programa de humor El Antídoto, de Mega, donde participa en segmentos como Cathy en Casa y realiza imitaciones de figuras públicas, trabajo que ha sido destacado por medios y espectadores.

Además, ha colaborado en espacios de análisis del humor y talleres especializados organizados por instituciones como el Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales.