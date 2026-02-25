Esteban Düch recibe Gaviota de Plata en Viña 2026: “Cuando uno quiere a Chile, Chile te quiere de vuelta”

La tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo su momento de máxima emoción cuando Esteban Düch, tras una sólida primera parte de su rutina, recibió la Gaviota de Plata.

Visiblemente conmovido, el humorista venezolano radicado en Chile dedicó el galardón con una frase que rápidamente se viralizó: “Esto es muestra de que cuando uno quiere a Chile, Chile te quiere de vuelta”.

El cómplice momento con Karen Doggenweiler

Las palabras de Düch fueron interrumpidas por la animadora Karen Doggenweiler, quien con su característico humor lanzó una invitación que arrancó risas en el público: “Me tiene que probar la empanada el próximo 18”, refiriéndose a las Fiestas Patrias y en un doble sentido.

El gesto selló la conexión del comediante con el “Monstruo” y confirmó su exitoso debut en el certamen, donde además abordó con humor ácido las políticas migratorias y la contingencia política nacional. La Gaviota de Plata llegó como reconocimiento a una rutina que combinó humor migrante, crítica social y referencias locales.