Esteban Düch emociona en Viña 2026 con homenaje a 31 Minutos y la inesperada aparición del “Guatón” Salinas

El comediante venezolano interpretó "Equilibrio Espiritual" dedicada a su hijo y sorprendió al público con una canción inédita junto a un integrante original del icónico programa chileno.

Tras recibir la Gaviota de Plata, Esteban Düch continuó su rutina en la Quinta Vergara con un momento que tocó el corazón de los asistentes.

El humorista confesó que su hijo es fanático de 31 Minutos y, como homenaje, interpretó una emotiva versión de “Equilibrio Espiritual”, el clásico del popular noticiero de marionetas.

el guaton salinas comenzó a tocar la guitarra y yo ya estaba llorando #Viña2026 — 🗣️ (@A20_00m) February 25, 2026

La sorpresa final

Pero el broche de oro llegó cuando Düch anunció una canción original compuesta junto a Rodrigo “Guatón” Salinas, miembro fundador del icónico programa chileno. Para sorpresa de todos, Salinas apareció en el escenario y acompañó al comediante en la interpretación, desatando la ovación del “Monstruo”.

El gesto selló una noche inolvidable para Düch, que además de conquistar al público con su humor migrante y crítica política, demostró su profunda conexión con la cultura local al rendir tributo a uno de los espacios más queridos por los chilenos.