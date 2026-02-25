Cultura Viña 2026

Esteban Düch emociona en Viña 2026 con homenaje a 31 Minutos y la inesperada aparición del “Guatón” Salinas

Por CNN Chile

25.02.2026 / 01:29

{alt}

El comediante venezolano interpretó "Equilibrio Espiritual" dedicada a su hijo y sorprendió al público con una canción inédita junto a un integrante original del icónico programa chileno.

Tras recibir la Gaviota de Plata, Esteban Düch continuó su rutina en la Quinta Vergara con un momento que tocó el corazón de los asistentes.

El humorista confesó que su hijo es fanático de 31 Minutos y, como homenaje, interpretó una emotiva versión de “Equilibrio Espiritual”, el clásico del popular noticiero de marionetas.

La sorpresa final

Pero el broche de oro llegó cuando Düch anunció una canción original compuesta junto a Rodrigo “Guatón” Salinas, miembro fundador del icónico programa chileno. Para sorpresa de todos, Salinas apareció en el escenario y acompañó al comediante en la interpretación, desatando la ovación del “Monstruo”.

El gesto selló una noche inolvidable para Düch, que además de conquistar al público con su humor migrante y crítica política, demostró su profunda conexión con la cultura local al rendir tributo a uno de los espacios más queridos por los chilenos.

DESTACAMOS

Mundo EN VIVO: Discurso de Trump del Estado de la Unión

EN VIVO: Discurso de Trump del Estado de la Unión

En directo desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump se dirige a la nación norteamericana para entregar los detalles de lo que ha sido su administración el último año, donde se espera aborde la situación económica del país, las tensiones por los aranceles y la guerra comercial con China.

LO ÚLTIMO

Cultura "Catador de empanadas", 31 Minutos y el "Guatón" Salinas: Esteban Düch conquista al "Monstruo" en su debut en Viña 2026
Esteban Düch emociona en Viña 2026 con homenaje a 31 Minutos y la inesperada aparición del "Guatón" Salinas
Esteban Düch recibe Gaviota de Plata en Viña 2026: "Cuando uno quiere a Chile, Chile te quiere de vuelta"
Usuarios de redes apuntan con memes a George Harris tras la buena rutina de Esteban Düch en Viña 2026
Esteban Düch sigue con su filo político en Viña: "Ahora me parezco a Giorgio Jackson y me gritan devuelve los computadores"
Trump bate récord por el discurso del Estado de la Unión más largo