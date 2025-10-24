“Scream”, exorcismo y masacres: Las 10 mejores películas para ver en Halloween

La periodista y especialista en cultura Sol Márquez guía un recorrido por clásicos, hits modernos y películas icónicas que redefinen el género, desde los zombies de George Romero hasta el terror psicológico de "Babadook" y la crítica social de "Get Out".

Halloween está a la vuelta de la esquina y, con él, la oportunidad perfecta para sumergirse en el fascinante mundo del cine de terror.

En conversación con CNN Chile, la periodista y especialista en cultura, Sol Márquez, construye un recorrido que mezcla clásicos, hits modernos y películas icónicas que redefinen el género.

“Cuando pensamos en el terror en el cine, debemos recordar que gran parte de su esencia viene de la literatura”, explica Márquez, añadiendo que “se trata de generar miedo en los espectadores, usualmente a través de un monstruo: puede ser un fantasma, un ser sobrenatural o figuras literarias clásicas como Drácula o Frankenstein”.

A diferencia del suspenso, que construye tensión sin mostrar del todo el peligro, el terror tiene la libertad de ser más explícito, y eso ha permitido que cineastas exploren críticas sociales y emociones humanas profundas, según detalló la experta.

“Desde el racismo hasta el duelo tras un divorcio, el género se convierte en un espejo de nuestra sociedad“, explica.

Para entender la evolución del terror, Márquez propone viajar por décadas:

Años 60 y 70: George Romero revolucionó el género con su cine de zombies, que no solo aterrorizaba, sino que criticaba el hiperconsumo capitalista.

Décadas después, series como The Last of Us y The Walking Dead siguen esa herencia. En los 70, El Exorcista mostró cómo el terror puede explorar la fe, la maternidad y el miedo más íntimo, con escenas que aún hoy siguen siendo icónicas.

Años 80: Los slashers marcaron la década con villanos inolvidables: Jason Voorhees, Michael Myers y Freddy Krueger.

“Jason es fascinante porque aborda la idea de la maldad nacida de un trauma familiar y el bullying”, dice Márquez.

Leatherface y la Masacre de Texas también redefinieron el horror, inspirando series actuales como Monster de Netflix, que repasa historias de asesinos seriales como Ed Gein y Jeffrey Dahmer.

Años 2000 y 2010: El cine de terror comenzó a jugar con los códigos del género. Wes Craven con Scream enseñó que el terror podía ser autorreferencial y serio al mismo tiempo.

La Bruja de Blair demostró que con pocos recursos y creatividad se podía innovar, usando un estilo documental que revolucionó la narrativa.

Películas como Exterminio renovaron el género zombie y mostraron escenas aterradoras como ciudades desiertas y desoladas. Más adelante, Babadook exploró el terror psicológico y la maternidad, mientras Jordan Peele con Get Out (¡Huye!) mezcló horror con crítica social sobre el racismo.

Incluso desde perspectivas poco convencionales, como en Good Boy, donde la historia se cuenta desde el punto de vista de un perro, el terror sigue explorando nuevas formas de impactar al espectador, mostrando que el género puede reinventarse constantemente.

Márquez enfatiza que, más allá de los sustos clásicos, el cine de terror es un espacio creativo y crítico: “Es un género que sigue explorando formatos, texturas y realidades sociales, más allá de hacernos saltar de la silla”.

Y con ese breve resumen, te dejamos a continuación el listado de las 10 mejores películas de terror para ver este Halloween:

La noche de los muertos vivientes (1968, George Romero)

El Exorcista (1973, William Friedkin)

Psicosis (1960, Alfred Hitchcock)

Viernes 13 / Jason (1980, Sean S. Cunningham)

La Masacre de Texas / Leatherface (1974, Tobe Hooper)

Scream (1996, Wes Craven)

La Bruja de Blair (1999, Daniel Myrick / Eduardo Sánchez)

Exterminio / 28 Days Later (2002, Danny Boyle)

Babadook (2014, Jennifer Kent)

¡Huye! / Get Out (2017, Jordan Peele)

Una cosa es segura: la noche del 31 de octubre, la pantalla puede convertirse en el lugar donde lo sobrenatural y lo humano se encuentran.