Espectáculo “Chile canta a Gabriela”: Revisa horario, fecha y punto de encuentro en La Moneda

El Ministerio de las Culturas convoca a un espectáculo gratuito y ciudadano para conmemorar los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral.

Este miércoles 10 de diciembre, desde las 21:00 horas, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio presentará “Chile canta a Gabriela”, un espectáculo de gran formato en la Plaza de la Cultura, frente a La Moneda.

La actividad, gratuita y familiar, recordará el momento en que la autora chilena recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945, con una propuesta que integra hip hop, electrónica, rock, pop, bolero, folclore y samba.

Sobre el escenario estarán figuras como Joe Vasconcellos, Nicole, Cami, Javiera Parra, Akriila, Amparo Noguera y María Elena Duvauchelle, entre otras voces y artistas.

Un homenaje masivo en el centro de Santiago

El montaje construye un viaje simbólico junto a Gabriela Mistral hacia Estocolmo, con música, lecturas y performances que dialogan con su obra.

En la puesta en escena destacan la representación de paisajes de “Poema de Chile” y la musicalización de versos de “Atacama”, “País de la ausencia” y “Dame la mano”, además de nuevas composiciones inspiradas en cartas dirigidas a Doris Dana y Yin Yin.

La narración incluye la participación de Amparo Noguera y María Elena Duvauchelle, junto al Cuarteto Austral, el elenco La Corre y Vuela y el ilustrador Pablo de la Fuente, quien desarrollará una creación visual en vivo.

El espectáculo suma un cuerpo de diez bailarines bajo la coreografía de Magdalena Bahamondes, con dirección escénica de Martín Erazo y dirección musical de Camilo Salinas. Tras el show, una proyección lumínica frente a La Moneda busca cerrar una experiencia inmersiva marcada por la voz y el legado de Gabriela Mistral.