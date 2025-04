“Eso toma tiempo…”: El conmovedor consejo de Pedro Pascal a joven actor

En el video, que rápidamente se viralizó, se ve al joven actor egipcio pidiéndole al chileno un consejo para triunfar.

Cada cierto tiempo Pedro Pascal se vuelve viral por alguna razón, siendo en esta oportunidad el gran consejo que le dio a un joven actor egipcio en las calles de Los Ángeles, en California.

¿Qué pasó y cuál fue el consejo de Pascal?

En el registro, que comenzó a viralizarse hace algunas semanas, se ve al joven intérprete, llamado Peter Fouad, pidiéndole al chileno un consejo para triunfar en Hollywood.

“Quería preguntarte ¿Cuál es la mejor forma, para mí, de llegar al éxito? ¿Cómo se debe lidiar con el fracaso? Cómo se hace, cómo lo hiciste tú”, señala Fouad a Pascal.

Con su natural carisma, el protagonista de The Last of Us le responde: “Número uno, debes dejar de usar esa palabra, ‘fracaso’. (…) debes dejar de pensar de esa forma, solamente el éxito”.

“Estás aquí, vivo, estarás despierto para ver otro día y eso ya es un éxito (…) Debes seguir levantándote y viendo qué es lo que nos depara el futuro. Te levantas otro día y lo vuelves a intentar. Eso toma tiempo, pero debes confiar en ti mismo”, agregó.

El registro, que fue acompañado de una selfie entre ambos, ha circulado a través de diversas redes sociales y medios de comunicación, destacando en comentarios lo inspirador del consejo que entregó.

Mira el video