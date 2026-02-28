Cultura festival de viña del mar

“Es mejor caminar desde…”: La sentida reflexión del Pastor Rocha tras su exitoso paso por Viña 2026

Por CNN Chile

28.02.2026 / 02:28

El humorista Pastor Rocha conquistó Viña del Mar con un humor ácido que mezcló políticas con una autocrítica al mundo critiano/evangélico.

El artista hizo reír al público de Viña 2026 y se llevó las dos gaviotas de plata y oro tras una impecable rutina.

El pastor evangélico, tras su éxito, hizo una sentida reflexión de lo que fue su paso por el escenario más importante del país.

“Creo que hay que tener un espacio para el humor, el humor nos quita un poco las caretas, nos hace ver quizás mas humanos y quitarnos esta fachada que a veces tenemos como sociedad, como evangélicos, una moral que nadie puede llevar a cabo”, indicó.

El humorista agregó: “Tenemos un tejado de vidrio y es mejor caminar desde esas imperfecciones, asumirlas y caminar todos juntos para levantarnos, para ayudarnos, no para sentirnos mejores o superiores espiritual o moralmente que otros”.

