Equipo Demolición llega a Prime Video con acción y comedia: La nueva película de Dave Bautista y Jason Momoa

La cinta se estrenará el 28 de enero de 2026 en Prime Video y ya está disponible su tráiler oficial.

Amazon MGM Studios ya presento el tráiler oficial de Equipo Demolición, comedia de acción que llegará en exclusiva a Prime Video el 28 de enero de 2026, con estreno simultáneo en más de 240 países y territorios.

La película está encabezada por Dave Bautista y Jason Momoa, quienes comparten pantalla por primera vez como protagonistas.

¿De qué se trata Equipo Demolición?

En la cinta, Jonny (Jason Momoa) y James (Dave Bautista) son medio hermanos distanciados que se ven forzados a reencontrarse tras la misteriosa muerte de su padre.

La búsqueda de respuestas destapa secretos familiares y pone a prueba sus lealtades, mientras ambos se enfrentan a una conspiración que amenaza con destruir a su familia. La historia se desarrolla principalmente en Hawái, escenario que enmarca la acción y el tono del relato.

De acuerdo con la información oficial, Equipo Demolición combina acción contemporánea y comedia, con un énfasis en la dinámica entre sus protagonistas.

Tambien aborda temas como la hermandad, la familia, la redención y la reconciliación con el pasado, integrando un tono emotivo sin abandonar el humor a lo largo del metraje.

El elenco incluye a Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Frankie Adams, Miyavi, Stephen Root y Morena Baccarin.

La dirección está a cargo de Angel Manuel Soto (Blue Beetle), con guion de Jonathan Tropper. La producción reúne a Jeff Fierson, Jason Momoa, Dave Bautista, Matt Reeves y Lynn Harris.

Mira el tráiler de Equipo Demolición