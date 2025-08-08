En la previa de su concierto en Chile, Emilia Mernes afirma que le gustaría colaborar con Paloma Mami y Mon Laferte

La cantante transandina conversó en exclusiva con CNN Chile y adelantó detalles de su concierto en el Estadio Bicentenario de La Florida, destacando que este show “es el fin de una era”. Además, comentó sobre sus artistas nacionales favoritas para una futura colaboración.

La cantante argentina Emilia Mernes regresa a Chile con un show programado para este sábado 9 de agosto en el Estadio Bicentenario de La Florida.

En conversación con CNN Chile, la artista expresó que “Chile es como mi segunda casa, siempre me reciben con mucho amor, es un público hermoso”. Además, calificó este concierto como “el fin de una era”.

La intérprete de Exclusive, habló sobre su paso por el Festival de Viña del Mar y su conexión con sus seguidores en Chile, valorando el creciente apoyo y cariño.

Sobre su próximo espectáculo, adelantó que interpretará una canción muy solicitada por sus fanáticas chilenas y que tendrá espacio para varias sorpresas. También compartirá temas de su recién lanzado EP Perfectas.

Respecto al proceso creativo de la canción Perfectas, confesó que “es muy personal. Ha sido muy difícil escribir esa canción, pero también muy liberador. Habla de las exigencias que enfrentamos las mujeres… Hablo en primera persona sobre lo que vivo día a día siendo mujer en la industria”.

“Es hermoso ver la reacción de mis fans y cómo se han identificado con esta canción. Si puedo ayudar aunque sea a una persona con este tema, para mí eso ya es suficiente”, remarcó.

Finalmente, reveló que le gustaría colaborar en el futuro con artistas nacionales como Paloma Mami y Mon Laferte.