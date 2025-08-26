Ella Baila Sola anuncia gira en Chile 2025: Fechas, ciudades confirmadas y venta de entradas

El dúo español anunció conciertos en Quilpué, Curicó, Talcahuano y Santiago en agosto, con una segunda etapa en noviembre.

El dúo español Ella Baila Sola confirmó su regreso a Chile con una serie de conciertos programados para agosto y noviembre, en el marco de su gira Lo echamos a suertes Tour 2025.

La primera parte del tour incluye presentaciones en Quilpué, Curicó, Talcahuano y Santiago. Una segunda etapa se realizará en noviembre, con fechas que serán anunciadas próximamente.

Formada actualmente por Marta Botía, miembro fundadora, y Virginia Mos, la agrupación alcanzó gran popularidad en la década de los 90 con canciones como Lo echamos a suertes, Amores de barra, Cuando los sapos bailen flamenco y Despídete.

El tour celebra además los 30 años de la composición de Lo echamos a suertes, uno de sus mayores éxitos. En esta nueva etapa, el grupo busca mantener viva la esencia del proyecto original con un enfoque renovado.

En cada ciudad, la gira contará con artistas nacionales como teloneros: Mila Riestra en Santiago, Elizabeth Moya en Curicó, Yordan Matamala en Talcahuano y Kay Música en Quilpué.

Detalles de las fechas de Ella Baila Sola en Chile 2025