Eligen a “La Misteriosa Mirada del Flamenco” como la representante de Chile a los premios Oscar y Goya 2026

Este martes, la Academia de Cine de Chile anunció que la cinta La misteriosa mirada del flamenco fue la elegida para representar a Chile en los Premios Oscar y Goya 2026.

Así, la ópera prima de Diego Céspedes buscará una nominación en la categoría Mejor Película Internacional en los Oscar y Mejor Película Iberoamericana en los Goya.

La película marcó un hito en el cine chileno tras ganar el Grand Prix en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes 2025. Ahora, competirá en el Festival de Toronto (TIFF) y clausurará la sección Horizontes Latinos en San Sebastián.

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, sostuvo que esta cinta “exhibe una historia cuyos ingredientes son perfectamente reconocibles en cualquier lugar: el amor y el miedo, la violencia, el odio y la discriminación hacia las minorías. Desde ya comprometemos nuestro apoyo desde el Ministerio de las Culturas para apoyar la campaña de la película”.

Por su parte, María Elena Wood, presidenta de la Academia de Cine de Chile, destacó que La misteriosa mirada del flamenco el haya resultado seleccionada, ya que “refleja el compromiso y la diversidad de miradas que enriquecen a nuestra Academia, y confirma la legitimidad y la fuerza del cine chileno en su camino hacia los Oscar y los Goya”.

El director, Diego Céspedes, expresó su alegría por la elección: “Estamos contentos por representar a Chile y más contentos aún que esta representación sea desde lo disidente y desde los nuevos rostros. Que la película pueda llegar hasta instancias como los Oscar y los Goya es un reconocimiento a todos quienes hicieron posible esta mirada rara y chilena sobre el amor y el miedo”.

“Creemos que nuestra película —y con ella Chile— merece un lugar en la historia del cine. Ya nos lo ganamos al obtener el Grand Prix en Cannes. Ahora vamos a seguir peleando, cada día de esta campaña, con la convicción de que no vamos solos: llevamos detrás la fuerza de toda una comunidad diversa de cineastas y de un país que confió en nosotros”, cerró.