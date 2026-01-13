Cultura conciertos

BTS vuelve a Chile: Grupo anuncia dos conciertos en Santiago

Por Daniela Pérez P.

13.01.2026 / 12:01

Este tour marca el regreso de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook a los escenarios tras el servicio militar.

La espera terminó para el ARMY chileno, ya que BTS confirmó su regreso a Chile como parte de su nueva gira mundial, marcando uno de los anuncios más esperados por los fanáticos locales.

El grupo incluyó al país en su tour, que también incluye paradas en Inglaterra, Estados Unidos y Francia, entre otros países. En el caso de Latinoamérica, además de Chile, irán a Colombia, Perú, Argentina y Brasil.

En concreto, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en el país el próximo viernes 16 y sábado 17 de octubre en un recinto aún no definido, aunque se cree que sería un estadio.

El anuncio del concierto en Chile se da en el marco del regreso oficial de BTS a los escenarios como grupo completo tras el receso provocado por el servicio militar obligatorio de sus integrantes.

La banda surcoreana iniciará una nueva etapa el próximo 20 de marzo, fecha en la que lanzará un nuevo álbum de estudio, el primero desde Proof (2022), y que servirá como punto de partida de la gira mundial.

Hasta el momento se desconoce el precio que tendrán las entradas, así como cuándo iniciará la preventa y venta de las mismas. Se espera que dentro de las próximas horas se revele más información.

 

