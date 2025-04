El regreso de Shakira a Chile tras siete años: Entre su esencia rockera y su era de promover el amor propio

“Estos 13 mil kilómetros de ida y vuelta los volvería a recorrer cuantas veces fuera por ustedes”, expresó con gratitud Shakira en su primera noche en Santiago, tras el impasse con la productora.

La cantante colombiana ha sido protagonistas de diversos momentos relevantes de la música. Ya no es la joven de cabello negro que movía sus caderas en los noventa mientras irradiaba un estilo rockero. Con los años, ha pavimentado una carrera sólida, convirtiéndose en una mujer icónica, con éxitos que se han transformado en himnos del empoderamiento femenino, como Las de la intuición, Loba o su colaboración con Bizarrap, donde dejó un mensaje claro sobre cómo enfrentar una ruptura: “Las mujeres ya no lloran, facturan”.

Sin embargo, también ha mostrado su lado más vulnerable, con canciones como Lo hecho está hecho o el clásico Inevitable, así como su forma de reaccionar ante el desamor y despacho en temas como Te aviso, te anuncio (Tango).

En su repertorio también ha plasmado momentos felices y románticos, con canciones para dedicar como Día de enero o La bicicleta.

Además, ha llevado su música al plano deportivo: en 2010 hizo vibrar al mundo con el inolvidable Waka Waka.

En el presente Shakira ha iniciado una nueva etapa donde promueve el amor propio y la soltería: “Yo tengo derecho a portarme mal pa’ pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera”, y así lo reafirmó ante su público en Chile: “Yo digo que se puede ser feliz o infeliz de un lado o del otro, soltero o casado, siempre y cuando uno se sienta libre. Porque el amor por el otro es muy bonito, pero es más bonito aún el amor propio solo”.

Hacía siete años que la compositora no realizaba un concierto en Chile, y en su regreso dejó huella. Con una transversalidad de estilos, un show de alta tecnología, una puesta en escena diversa, un elenco femenino y una fanaticada que trasciende generaciones y fronteras, Shakira dejó en claro porque es la artista Latinoamérica más influyente en la historia del pop.

Shakira en el Parque Estadio Nacional en Santiago (Chile). Crédito: EFE.[/caption]

📊 TOUR STATS@shakira has broken the all time attendance record for Santiago, Chile’s Parque Del Estadio Nacional with over 110K Fans in just 2 shows.

She has already earned the Topmost TOUR OF THE YEAR based solely on ticket Sales (around 1.49 M tickets in the 1st LATAM Leg) pic.twitter.com/11OOSh73XB

— SHAKIRA – LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR (@shakiralmynlWT) April 6, 2025