“El récord fue impresionante. Lo gocé tanto”: Hermana de Pedro Pascal alucinó con la alfombra roja de 31 Minutos

Por Camila Morandé, desde Brasil

05.12.2025 / 13:13

Un logro que fue destacado por la ejecutiva chilena Javiera Balmaceda, hermana mayor de Pedro Pascal y actual jefa de los Originales Internacionales de Amazon MGM Studios para Latinoamérica, Canadá y Australia. 

El 19 de noviembre pasado, Matucana 100 se vistió de gala para recibir la alfombra roja de la nueva película de Prime Video “Calurosa Navidad” de 31 minutos.

Una jornada marcada por un espectacular desfile donde los títeres protagonistas del largometraje y otros personajes, desfilaron mostrando diversos looks.

Pero el evento, que fue el estreno oficial de la película, tuvo una gran sorpresa: 31 Minutos logró el Récord Guinness por la mayor cantidad de títeres en una alfombra roja.

“El récord fue impresionante. Lo gocé tanto, tanto. Estaba ahí y yo creo que lo más lindo fue ver a mi papá, a mi primo, a los hijos de mis primos. Y todos disfrutando por igual”, contó en exclusiva a CNN Chile en el marco de la CCXP25 que se está llevando a cabo en São Paulo, Brasil. 

En ese sentido, Balmaceda destacó que “mi meta, lo que yo quiero siempre hacer, es demostrar que las historias locales pueden trascender por el mundo”. 

