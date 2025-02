El “Negro” Piñera, en sus propias palabras: su carrera, la noche y la relación con su hermano Sebastián

“Mi viejo -José Piñera- siempre fue muy bohemio, muy bueno para la tertulia. En el departamento de él se quedaba conversando con Eduardo Frei, Bernardo Leighton, Radomiro Tomic, Patricio Aylwin y se quedaban tomando café, porque eran de café y tabaco estos cabros. A mi viejo le gustaba mucho la noche. Cuando fue embajador, yo lo acompañaba mucho. El 66 nos fuimos a Nueva York -veníamos de Bruselas-; al viejo le gustaba ir al Greenwich Village, barrio de moda, donde estaban todos los barcitos; en uno tocaba Bob Dylan; en otro, Joan Báez… Eran hippies. Estamos hablando de la época del Flower Power. Yo tenía 15, 16 años y acompañaba a todos lados al viejo”.

(La Tercera, agosto de 2011)

“Me empecé a desordenar firme el 69. Ahí se dio vuelta mi vida. Woodstock estaba a dos horas de Manhattan, donde estaba la embajada. Era una época de mucho exceso y yo era un pendejo, tenía 16 años. Nos fuimos a Woodstock por el día, sin permiso, y nos quedamos una semana. Woodstock me cambió la vida. Cuando vi a Carlos Santana corrí detrás del escenario, aún tengo un autógrafo de él. Ahí dije: ‘Quiero ser músico’. Antes quería ser futbolista, era bueno para la pelota. Cuando volví a casa, le pedí una guitarra a mi viejo y nunca más la solté.”.

(La Tercera, agosto de 2011)

“Fui admirador de Salvador Allende, en su perÍodo se tocaba en vivo en todos lados y en la parte cultural fue un momento muy importante. Lo pasamos bomba, pero en la parte económica estaba la cagá (sic). Mi padre era gran amigo del doctor. Es más, te voy a contar una confidencia: mi padre fue embajador de Naciones Unidas y el doctor Allende le pidió que se quedara como embajador, pero como le tenía lealtad a Eduardo Frei, como era demócrata cristiano, no aceptó”.

(The Clinic, marzo de 2014)

“Yo estoy de acuerdo, no más AFP (…) José vive fuera de Chile, vive en otro mundo. No sabe lo que está pasando en Chile y con venir a defender las AFP se mandó tremendo condoro. Quedó la ca… porque Sebastián no piensa igual que él. Sebastián sabe la realidad, mi otro hermano no tiene idea y habla puras cabezas de pescado. Cuando lo vi en la tele me quería meter debajo de la mesa, igual como le pasó a toda la familia”.

“Mucha gente me ve como la oveja negra de la familia, yo no lo veo así. Yo traigo la alegría a mi familia, la música, les animo, soy el único artista de los Piñera Echenique, fui el primer Piñera famoso e hice un aporte a la familia. Eso fue lo que me permitió ayudar a mi hermano el 89 (para su campaña de senador”.

“Fue el golpe más duro de mi vida. Sebastián fue más que un hermano para mí, fue como un padre. Nosotros dos éramos los más cercanos de los seis hermanos. Hicimos tantas cosas juntos, viajamos, trabajamos, nos reímos. Y de repente, se fue. Todavía no lo supero, perrito. Va a pasar un año y para mí fue la semana pasada”.

(Sábado de El Mercurio, febrero de 2025)

Su eterna boina: “Nunca me voy a sacar mi jockey”

“Nunca me voy a sacar mi jockey, mi pelo largo, buscando un nuevo look. No ando buscando renovarme. No es mi estilo. Soy chascón, de los 16 años que uso boina”.

(The Clinic, marzo de 2014)

Su estilo de vida: “La noche es mágica”

“Nunca he cumplido horario. Nunca he tenido jefe. Mi última responsabilidad fue el colegio, que fue un culo. ¡Puta que me costó terminar el colegio! Una mina de mi edad no me puede seguir el tranco. Siempre la gente se va quedando, se va quedando. Y yo sigo en la misma vida (…) Para mí que siguiera 200 años más. La noche es mágica. Yo en un ratito más me ducho, salgo y no sé en qué va a terminar”.

(Paula, enero de 2009)