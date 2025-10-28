“Legendario artista”, “ícono”, “alma generosa” y más: El mundo de la cultura llora la muerte de Héctor Noguera

En redes sociales, autoridades, políticos, actores y diversas instituciones han manifestado su pesar por la partida del histórico actor.

La mañana de este martes se confirmó la muerte de Héctor Noguera, emblemática figura de las artes escénicas chilenas, a los 88 años.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de las Culturas. “Despedimos con mucha tristeza a Héctor Noguera, actor, director y maestro del teatro chileno”, señalaron.

Las reacciones por la partida del histórico actor no se hicieron esperar. Autoridades, políticos, actores, actrices y diversas figuras públicas han manifestado su pesar a través de redes sociales.

Reacciones por la muerte de Héctor Noguera

El presidente Gabriel Boric, instituciones como ChileActores, teatros como Matucana 100 y diversos políticos, entre ellos el senador Daniel Núñez y Paula Narváez, representante Permanente de Chile ante Naciones Unidas, escribieron mensajes.

🌹Despedimos con profunda tristeza al actor, maestro y Premio Nacional Héctor Noguera (1937-2025). Un hombre fundamental de la historia del teatro chileno. Un abrazo muy grande a su familia, amigas y amigos. pic.twitter.com/zfNgFsPB9c — Matucana 100 (@Matucana100) October 28, 2025

Con profundo pesar, UChileTV lamenta el fallecimiento del destacado actor, director de teatro y académico, Héctor Noguera, quien, sin duda alguna, será recordado por ser una de las figuras más trascendentes del teatro y la televisión chilena. pic.twitter.com/7DqUgQnoUK — UchileTV (@UchileTv) October 28, 2025

Con profundo dolor lamentamos informar la sensible partida de nuestro socio fundador, eterno compañero y legendario artista nacional, Héctor Noguera. La partida de Tito nos conmueve y enluta. Su talento generoso, su humanidad y compromiso con la cultura iluminan nuestra memoria pic.twitter.com/vLkxtBkBE6 — Chileactores (@Chileactores) October 28, 2025

Héctor Noguera es y siempre será un ícono de la cultura, el compromiso y la excelencia artística en nuestro país. Le doy gracias por tantas emociones, alegrías y aprendizaje, porque viendo a un grande como él, siempre se aprende 🙏🙏🙏 QEPD — Don Rorro Sinergia (@rorral) October 28, 2025

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teatro Camino Héctor Noguera (@teatrocamino)

Gran pena por la partida de Héctor Noguera. Tu aporte al teatro y la cultura son inolvidables. Estarás siempre en nuestros corazones. Buen viaje. pic.twitter.com/mlhacEJdYO — Patricia Politzer (@patriciapolitz) October 28, 2025

Adiós querido amigo.

Vuela alto. Héctor Noguera Illanes pic.twitter.com/8BBJHPt1RP — Paulo Brunetti (@patagonpau) October 28, 2025

Actor inmenso, alma generosa. Héctor Noguera fue parte de la historia viva del teatro y la televisión chilena. Desde La pérgola de las flores, Sucupira, Romané o Pampa Ilusión, su talento llenó nuestras pantallas y escenarios. Aplauso eterno. pic.twitter.com/txjSZTW4nL — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) October 28, 2025

🌹El Museo Violeta Parra lamenta el fallecimiento del actor, director de teatro y gestor cultural Héctor Noguera Illanes, quien tuvo una carrera extensa en las tablas, cine y televisión de Chile. Nuestro equipo manda condolencias a la familia 🫂 https://t.co/j4gu8gtNWT — Museo Violeta Parra (@museovparra) October 28, 2025

Ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va físicamente pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar… pic.twitter.com/tIXKUAsJmZ — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 28, 2025

Ha partido un maestro del teatro y de la vida. Que orgullo para Chile tener en su historia un actor del tamaño humano y profesional de Héctor Noguera. Seguirá inspirando a nuevas generaciones y su legado vivirá siempre. Descansa en paz valiente Héctor. Condolencias a su familia. pic.twitter.com/sJ8XlL1xQQ — Paula Narváez (@paulanarvaezo) October 28, 2025

Un actor que se metió en el corazón las familias chilenas. Que en paz descanse Héctor Noguera. https://t.co/4eW30OLnB6 — Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) October 28, 2025

Hoy despedimos con honores a Héctor Noguera, un gigante que llenó de arte, emoción y humanidad los escenarios de Chile. Su legado queda vivo en nuestra memoria y en cada obra que tocó nuestros corazones. A su familia y seres queridos, mi abrazo y condolencias. Gracias maestro❤️ pic.twitter.com/IefFyCtYFi — Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) October 28, 2025

Desde la telenovela El Litre 4196, estrenada en 1965, Héctor Noguera nos acompañó a los chilenos en nuestros hogares. Nos hizo reír, llorar y enojarnos. La mayoría de Chile lo odió cuando interpretó a Ángel Mercader, un personaje autoritario y machista que hacía sufrir a sus… pic.twitter.com/0unQXFZ73V — Marisela Santibáñez Novoa (@mariseka) October 28, 2025