“Legendario artista”, “ícono”, “alma generosa” y más: El mundo de la cultura llora la muerte de Héctor Noguera
Por CNN Chile
28.10.2025 / 10:47
En redes sociales, autoridades, políticos, actores y diversas instituciones han manifestado su pesar por la partida del histórico actor.
La mañana de este martes se confirmó la muerte de Héctor Noguera, emblemática figura de las artes escénicas chilenas, a los 88 años.
La noticia fue confirmada por el Ministerio de las Culturas. “Despedimos con mucha tristeza a Héctor Noguera, actor, director y maestro del teatro chileno”, señalaron.
Las reacciones por la partida del histórico actor no se hicieron esperar. Autoridades, políticos, actores, actrices y diversas figuras públicas han manifestado su pesar a través de redes sociales.
Reacciones por la muerte de Héctor Noguera
El presidente Gabriel Boric, instituciones como ChileActores, teatros como Matucana 100 y diversos políticos, entre ellos el senador Daniel Núñez y Paula Narváez, representante Permanente de Chile ante Naciones Unidas, escribieron mensajes.