El “Monstruo” de la Quinta Vergara despierta con fuertes pifias ante abrupto final de rutina de Asskha Sumathra

Desperto el “Monstruo” del Festival de Viña del Mar y lo hizo en el show de la comediante, Asskha Sumathra.

El abrupto final de su rutina, que concluyó cuando los animadores de la cita festivalera ingresaron al escenario sin previo aviso, ante la sorpresa de la artista y del público, no pasó desapercibido. “¿Por qué la música?”, afirmó la misma artista ante la situación.

En redes sociales hubo muestras de enojo ante la situación y acusaron que desde la organización “cortaron” la rutina de Sumathra.

En la Quinta, en tanto, el “Monstruo” no quedó conforme con el final de la rutina y emitieron fuertes pifias como señal de molestia por la situación vivida por Asskha Sumathra.

Viña 2026 sumó su primera polémica.