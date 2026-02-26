Cultura Asskha Sumathra

El “Monstruo” de la Quinta Vergara despierta con fuertes pifias ante abrupto final de rutina de Asskha Sumathra

Por CNN Chile

26.02.2026 / 01:16

El abrupto final de su rutina, que concluyó cuando los animadores de la cita festivalera ingresaron al escenario sin previo aviso, ante la sorpresa de la artista y del público, no pasó desapercibido.

Desperto el “Monstruo” del Festival de Viña del Mar y lo hizo en el show de la comediante, Asskha Sumathra.

El abrupto final de su rutina, que concluyó cuando los animadores de la cita festivalera ingresaron al escenario sin previo aviso, ante la sorpresa de la artista y del público, no pasó desapercibido. “¿Por qué la música?”, afirmó la misma artista ante la situación.

En redes sociales hubo muestras de enojo ante la situación y acusaron que desde la organización “cortaron” la rutina de Sumathra.

En la Quinta, en tanto, el “Monstruo” no quedó conforme con el final de la rutina y emitieron fuertes pifias como señal de molestia por la situación vivida por Asskha Sumathra.

Viña 2026 sumó su primera polémica.

DESTACAMOS

Mundo EN VIVO: Discurso de Trump del Estado de la Unión

EN VIVO: Discurso de Trump del Estado de la Unión

En directo desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump se dirige a la nación norteamericana para entregar los detalles de lo que ha sido su administración el último año, donde se espera aborde la situación económica del país, las tensiones por los aranceles y la guerra comercial con China.

LO ÚLTIMO

Tendencias Asskha Sumatra tras el abruto final de su paso por Viña 2026: "Basta de segregar, de limitar"
El "Monstruo" de la Quinta Vergara despierta con fuertes pifias ante abrupto final de rutina de Asskha Sumathra
El humor del "Timoteo" en la Quinta Vergara: Así fue el histórico paso de Asskha Sumathra en Viña 2026
"¿La cortaron?": La reacción en redes sociales ante el inesperado arribo de los animadores en rutina de Asskha Sumathra
Desde “Me Enamora” a “Es por ti”: Juanes convirtió Viña 2026 en un karaoke masivo de clásicos latinos
"Loca, loca, loca": Juanes sorprende interpolando famosa canción de Chico Trujillo mientras cantaba "La camisa negra"