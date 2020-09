Como cada viernes, reunimos parte de los lanzamientos musicales más destacados de esta semana y que están disponibles en todas las plataformas digitales de música como Spotify, Tidal y Apple Music.

A la vez, sumos algunos llamativos videos que acompañan estos estrenos, como el exitoso clip de Yo Bailo, nuevo single del duo Power Peralta, que cuenta con la participación de los bailarines que sorprendieron a JLO en el programa World of Dance, y el uso del 3D en el video del reciente sencillo de DJ Who.

Discos

Vuelveteloca – Contra

Seis canciones son suficientes para el cuarteto nacional que dio forma a un trabajo que muestra la evolución de su sonido, que se entregó esta vez a la experimentación en estudio, para crear atmósferas distintas, ritmos sincopados y filosas guitarras. Destacan entre sus temas Ciudades subterráneas y La sangre del oro.

Escúchalo aquí.

Marilyn Manson – We Are Chaos

Tras un silencio de tres años, Manson vuelve de la oscuridad con un álbum que quedó registrado poco antes del inicio de la pandemia, aunque sus letras tengan más sentido en el presente. “Definitivamente hay un lado A y un lado B en el sentido tradicional. Pero al igual que un LP, es un círculo plano y le corresponde al oyente poner la última pieza del rompecabezas en la imagen de las canciones”, cuenta el artista sobre su trabajo.

Escúchalo aquí.

The Flaming Lips – American Head

Las alucinógenas melodías de la banda liderada por Wayne Coyne están de regreso con un disco mucho más asequible que sus anteriores títulos, en el que ahondan en los grandes males de la sociedad y los círculos viciosos que afectan a las personas. Entre sus cortes se destaca la dulce God and the Policeman, que cuenta con la participación de Kacey Musgraves.

Escúchalo aquí.

PJ Harvey – To Bring You My Love Demos

Siguiendo con su plan revisionista que comenzó este año con una reedición de su primer álbum, Polly Jean Harvey compartió a su fanaticada las demos de To Bring You My Love, el tercer disco de su carrera y que marcó un hito al vender más de un millón de copias en el mundo, ademas de conseguir una alta rotación en los medios con su single Down by the Water.

Escúchalo aquí.

Lee también: Campaña “Vamos chilenos” contará con una cuenta única para transferencias y se extenderá por 13 horas

Niños del Cerro – No va a pasar el tiempo en vano (En vivo)

Aprovechando el silencio obligado por el confinamiento, el cuarteto Niños del Cerro sacó brillo a 12 de las 18 canciones que interpretaron el pasado 7 de diciembre en la sala de Matucana 100 y dar forma a su primer álbum en vivo, que está disponible en plataformas digitales y para descarga vía YouTube.

Escúchalo aquí.

Singles

Bruce Springsteen

The Boss anunció su regreso con un nuevo disco junto a su fiel E Street Band, que llevará por título Letter to You y que se podrá encontrar el próximo 23 de octubre. Según adelantó el músico, es el primer trabajo que graban completamente ene vivo en el estudio, sin usar sobregrabaciones. Esa espontaneidad y energía directa se transmite en el tema que da nombre a la placa y que es también su primer single.

Mira el video aquí.

Major Lazer y Nicki Minaj

El proyecto de Diplo, Walshy Fire y Ape Drums se mantiene en forma con Oh My Gawd, una contagiosa canción en la que comparten con Nicki Minaj, K4mo y la estrella nigeriana Mr Eazi. Para celebrar este lanzamiento, Major Lazer realizará una transmisión en vivo vía Twitch el próximo 13 de septiembre y que contará con sesiones de DJ de más de 20 artistas del mundo.

Mira el video aquí.

Lee también: Gorillaz sorprende con nuevo single junto al vocalista de The Cure

Power Peralta

Tras el éxito de su colaboración con Ceaese, el dúo chileno lanzó esta semana Yo Bailo, tema en el que comparten voces con Stailok, una de las inconfundibles voces de Movimiento Original. El single está acompañado por un video donde participan Karen Forcano y Ricardo Vega, la pareja chileno-argentina que sorprendió a Jennifer López con su talento en el programa World Of Dance, presentaciones que los llevó a ser nominados a los Emmy como “Mejor coreografía en programa de variedades o reality show”.

Mira el video aquí.

Demi Lovato y Marshmello

Las dos estrellas del pop internacional unieron fuerzas en OK Not to be OK, single lanzado en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Con un video de estética novelera, los artistas buscan con su canción recordar que está bien dejar los sentimientos de duda a un lado y aceptar el hecho de que todos somos humanos.

Mira el video aquí.

Denisse Malebrán

La cantante chilena se apronta a lanzar su próximo álbum solista bautizado Antipoda, con el que busca iniciar una nueva etapa en su carrera, con otras propuestas sonoras. El último single de adelanto de este material es Tarde, una canción en la que profundiza sobre “saber que para romper con cosas tóxicas tienes que romper con algo tuyo”, según comenta su autora.

Escúchala aquí.

DJ Who

El destacado pinchadiscos nacional se sumerge en el groove de los clásicos funk de principios de los 80 en “All I Want”, tema en el que cuenta con destacadas colaboraciones: Mr.Talkbox, artista reconocido por ser el responsable de la intro del hit 24K Magic de Bruno Mars, y Ron “T Nava” Avant, tecladista de Free Nationals, la banda que acompaña a Anderson .Paak y que lanzó un aclamado álbum debut en el 2019. La magia se extiende además en el videoclip que cuenta con animaciones en 3D.

Mira el video aquí.

Gianluca

A pocos días de haber lanzado un nuevo mixtape (G Love 2), el trapero nacional sorprende esta voz con Agua, un tema de profundo sentido social inspirado en el acaparamiento de agua por parte de las empresas mientras en la zona de El Melón. El single forma parte de la campaña Suelta el Agua de Greenpeace.

Mira el video aquí.

Humboldt

La banda porteña proyecta nuevos rumbos con una entrega en clave pop con un coro cándido que apela a rincones mucho más profundos de lo que se podría esperar a primera escucha. Nuestra historia es el primero de una serie de singles que prometen lanzar durante los próximos meses, entre los que se adelanta un remix junto a Liricistas.

Escúchala aquí.