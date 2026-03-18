El Menor y Teorema: “Representar a Chile en la Red Bull Batalla con transmisión en vivo es un salto a lo familiar”

Los freestylers chilenos se preparan para la tercera edición de la competencia internacional que se realizará en el país, con transmisión en vivo por Chilevisión. En entrevista, reflexionan sobre la presión de ser locales, sus procesos mentales antes de una batalla y el impacto social del freestyle como herramienta de expresión y contención para niños y jóvenes.

A menos de un mes tercera edición de la Red Bull Batalla Internacional que se realizará en Chile, los freestylers nacionales El Menor y Teorema enfrentan el desafío de representar al país en uno de los escenarios más grandes que ha tenido la disciplina.

Con transmisión en vivo a través de Chilevisión, la competencia marca un hito al llevar el freestyle a la televisión abierta, un salto que ambos valoran profundamente.

Presión local y mentalidad de competidor

Para El Menor, la presión de ser local es un arma de doble filo. “Hay harta presión, pero creo que la presión siempre está. Estar de local es un poco de presión y también un poco a favor quizás del escenario“, señala. Tricampeón de FMS, llega mentalizado y con expectativas reservadas.

Teorema, por su parte, relativiza el peso del momento: “Esto es una batalla, estoy aquí porque salí campeón del torneo que me tocó. Empezar a agregarle pesos mentales al asunto no es la mejor decisión”. Su enfoque es simple: “Tengo que freestylar, y yo he hecho toda mi vida eso”.

El ritual previo a la batalla

Ambos describen procesos internos intensos antes de subir al escenario. Teorema se autoconvence con diálogos internos cargados de energía: “En mi mente es como ‘dale, dale, activa, activa’. Son puras groserías, básicamente. Es como si alguien me pegara una patada en la raja a mi espíritu y me encarnara“. El Menor, en cambio, entrena con amigos, simula competencias y también se ejercita solo. “Antes del escenario me pongo nervioso, pero sé que es parte de. Cuando subo, se me quita“, confiesa.

Freestyle como herramienta social

Más allá de la competencia, ambos han desarrollado una vocación social. El Menor trabaja con la Municipalidad de La Florida en talleres de freestyle para incentivar la asistencia escolar, y visita hogares de menores por iniciativa propia. “El freestyle es una de las herramientas más funcionales para que un ser humano se exprese. En los hogares, los cabros dicen cosas rapeando que no dicen hablando”, reflexiona.

Teorema añade una crítica al sistema educativo: “Si están cortando filosofía e historia, no se le puede pedir cultura a las nuevas generaciones. El freestyle irrumpe y otorga esas herramientas. Para ser bueno, tenís que estudiar, leer, involucrarte con la filosofía”.

El salto a la televisión y el REC

Ambos valoran que la competencia se transmita en vivo por televisión. “Ahora nos pueden ver los niños hasta con su familia, tomando once. Eso es bonito”, dice El Menor. Teorema agrega: “Nosotros venimos de abajo, hemos roto estigmas. Eso inspira, y más allá del show, es dar alegría”.

Además, ambos participarán en el festival REC: Teorema freestylará el sábado y El Menor tendrá su show musical el domingo. “Es un horario desafiante, pero vamos a intentar llamar al máximo público posible“, cierra El Menor.