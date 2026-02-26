El humor del “Timoteo” en la Quinta Vergara: Así fue el histórico paso de Asskha Sumathra en Viña 2026

La primera comediante transformista en pisar la Quinta Vergara debutó esta noche en la cuarta jornada del certamen con una rutina que combinó humor cotidiano, referencias al mundo gay y un mensaje de inclusión. Su presentación marca un hito para la comunidad LGBTI+ y para la historia del festival a pesar de su abrupto final.

La cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026 quedará grabada como el momento en que el transformismo conquistó por primera vez el escenario de la Quinta Vergara.

Asskha Sumathra, el álter ego de Óscar Guzmán, enfermero de profesión y Reina del Café Concert, debutó en el certamen tras ganar el programa “Coliseo” de Mega, cuyo premio principal era un cupo en la parrilla festivalera.

Una trayectoria forjada en la resistencia

Con más de una década de carrera en bares, circos y plataformas digitales —incluido el reality “Amigas y Rivales”—, Sumathra llegó a Viña con un objetivo claro: “Mi rol es ser el transformista que va a sacar una sonrisa y va a ser transversal”.

En conferencia de prensa, la comediante destacó que la organización no puso barreras a su rutina y celebró que “el país ya está preparado para todo y podemos aceptar que somos esta gran democracia”.

El reconocimiento de la comunidad

Su presentación fue aplaudida por el Movilh, que valoró el hito como “un reconocimiento postergado al transformismo como expresión artística legítima”.

Con un humor basado en situaciones cotidianas y referencias al mundo gay, Asskha abrió las puertas del evento más importante de Latinoamérica a una expresión artística largamente invisibilizada, demostrando que el “Monstruo” también sabe reír sin etiquetas.

La Quinta sí estaba preparada para esto

La representante del humor transformista chileno se subió al escenario con toda la confianza del mundo, comandando al Monstruo desde el primer momento. Si bien la artista llegó por ganar el programa “El Coliseo”, se la notó bastante emocionada y nerviosa, pero siempre segura de su comedia y su lugar como una representante de la comedia Queer.

Contando chistes en doble sentido, característico de sus populares “Amigas y Rivales”; hablando de cómo la “LGBT” ha crecido, y bromeando con que pronto las “diabéticas” se unirían al acrónimo, desatando las risas de la Quinta Vergara. A la vez destacó que era la primera mujer transformista en presentarse en el “escenario más importante de Chile“.

Sumatra, llevó el show directamente a los días del Circo Timoteo, compartiendo con el público de forma cercana y admitiendo a voz abierta cuando “se perdía” por los nervios de presentarse en un escenario de tal magnitud. De todas formas, su estilo “disperso” dejó a algunos usuarios de redes sociales “nerviosos” con el despertar del Monstruo:

Me pone nerviosa lo dispersa que es ajdjaj#Viña2026 — kathy (@ni4llsflicker) February 26, 2026

me pone nerviosa es como un show tdah#Viña2026 — kam (@deskonocia) February 26, 2026

Asskha Sumathra webeando a los patrocinadores porque no se puede concentrar ajajaja wea pa buena ajajaj#viña2026 — Felipe Pavez L. (@felipepavezlerm) February 26, 2026

Sumatra felicitó a la alcaldesa Ripamonti por su gestión, agradeció a Naya Fácil por su ayuda a los incendios del Sur, y destacó la participación de las representantes de concursos de belleza internacional presentes; con un tono constantemente satírico que finalmente tomó vuelo y encantó al público.

Usuarios de redes sociales aseguran que “la cortaron”

Sin embargo, el final del show de la transformista fue bastante peculiar, llamando la atención de los presentes y de incluso los cibernautas. Todo porque la artista pareciera haber sido cortada por los animadores quienes se apuraron a darle la Gaviota de Plata y de Oro, sin dejarla hacer una “segunda pata” de su rutina de humor.

Esta fue algunas de las reacciones que provocó el repentino acto en redes sociales:

Oye pero porque cortaron a Asskha Sumathra ??? Acá en mi casa todos enojados 😤 #Viña2026 — マティアス (@keru_dream) February 26, 2026

Que fue esta wea? Que falta de respeto cortar a un artista así, hasta la misma asskha se dio cuenta de que la censuraron chupalo mega#Viña2026 — Eli🫧 (@Pyorinzs) February 26, 2026

Cortaron a Asskha, censura total canal cartuchooo #Viña2026 — Felipe (@rsnti2_) February 26, 2026

Recordemos que ayer, durante la conferencia de prensa, Asskha habría desmentido cualquier intento de censura a su rutina. “Absolutamente nada. Tengo la posibilidad, opción y facilidad de ser libre, de expresar mi trabajo tal cual es”