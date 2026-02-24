Asskha Sumathra desmiente censura en antesala de su presentación en Viña 2026: “Tengo la opción de ser libre”

Cultura

Por CNN Chile

24.02.2026

La primera comediante transformista en pisar la Quinta Vergara se presenta esta noche en la cuarta jornada del certamen. En conferencia de prensa, aseguró que no recibió censura y que su objetivo es abrir camino desde la libertad creativa.

Asskha Sumathra se convierte esta noche en un hito del Festival de Viña del Mar 2026. La ganadora del programa “Coliseo” de Mega es la primera comediante transformista en presentarse en la Quinta Vergara, en una jornada que compartirá con Juanes y Ke Personajes.

En la conferencia de prensa realizada este martes, la artista fue clara sobre el significado de su participación: “No depende de mí que la gente cambie su estigma. Mi rol en el Festival de Viña es ser el transformista que va a sacar una sonrisa y va a ser transversal”.

Libertad creativa y visibilidad

Asskha desmintió cualquier intento de censura a su rutina. “Absolutamente nada. Tengo la posibilidad, opción y facilidad de ser libre, de expresar mi trabajo tal cual es”, afirmó, según reportó 24 Horas, asegurando que el público verá sobre el escenario lo que ha sido siempre.

Sobre el valor de su presencia, reflexionó: “Es un gesto amable que un transformista ya llegue al Festival. Salir de este espacio tan oscuro donde muchos de nosotros vivimos, ahora estar en la luz y en la palestra, lo encuentro maravilloso”. Su show promete ser un espacio de encuentro y humor sin etiquetas.

